內政部：社宅重點北北桃中都會區 盼地方共同努力

（中央社記者高華謙台北18日電）總統賴清德任內直接興建13萬戶社宅目標，遭外界質疑政策轉彎。內政部說，將持續透過多元方式擴充社宅量能，未來推動重點將放在台北、新北、桃園、台中等都會區，地方政府也應運用市有土地，與中央共同努力落實興辦。

賴總統上任後提出8年「百萬租屋家庭支持計畫」，也就是在前總統蔡英文直接興建社宅12萬戶、包租代管8萬戶基礎上，累積達成興建社宅25萬戶、包租代管25萬戶、租金補貼50萬戶，3項合計達到100萬戶目標。但據了解，未來社宅政策規劃朝多元興建18萬戶、包租代管32萬戶、租金補貼60萬戶目標執行，並視情況檢討。

廣告 廣告

立法院內政委員會明天將邀內政部長劉世芳就「賴清德總統興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」進行專題報告並備質詢。

內政部在書面報告中指出，由於台灣都會核心地區素地稀缺、面臨少子化、高空屋率及高屋齡等多重挑戰，因此須適度調整「直接興辦、包租代管、租金補貼」3大居住政策方向。

內政部表示，中央全力盤點北北桃中社宅興辦量能，行政院於民國106年核定「社會住宅興辦計畫」，由地方政府興建社宅，然而部分地方政府興建速度放緩，109年由內政部及國家住都中心加入興建。

根據內政部統計6都社宅決標戶數，自109年至114年，台北市政府興辦3140戶、中央興辦3229戶；新北市興辦3690戶、中央興辦1萬820戶；桃園市1851戶、中央6756戶；台中市6354戶、中央5233戶；台南市2105戶、中央9940戶；高雄市2502戶、中央1萬9888戶。若單看114年決標數，桃園市、台中市與台南市的地方興辦戶數都掛0，中央在台南興辦戶數也是0。

內政部說，由於都會區土地使用趨於飽和，租屋需求仍集中都會區，因此會持續透過盤點國公有土地、整體開發、促參、都市更新分回等多元方式擴充社宅量能，未來推動重點將放在台北、新北、桃園、台中等都會區。地方政府也應續運用市有土地，通盤考量人口、產業發展、通勤等因素，共同努力落實興辦。

內政部表示，將擴大包租代管，目前6都屋齡在50年以下低度使用（用電）住宅為37.5萬戶，將有效引導至租屋市場，截至114年12月底，包租代管社宅有效契約數已達10萬4803戶，其中經濟及社會弱勢戶占43%，保障弱勢居住需求；至於租金補貼申請戶數為108萬戶，累計核定91萬戶，累計撥款戶數為65萬戶，114年補貼縣市前3名為台中市20萬餘戶、新北市14萬餘戶及桃園市11萬餘戶。

內政部指出，為保障婚育家庭，114年已直接興辦1022戶婚育宅，115年預計可再提供1034戶婚育宅、116可提供2600戶、117年可提供4600戶，加計都更分回可提供超過1萬戶。（編輯：楊蘭軒）1150118