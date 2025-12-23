內政部：租賃條例修法納不良房客退場機制 同時訂不良房東罰則

內政部推動租賃條例修法，以維護租屋市場穩定，同時保障善良房東與房客雙方的權益。（示意圖） 圖：桃園市法務局/提供（資料照片）

[Newtalk新聞] 內政部今（23）日表示，推動租賃條例修法的主要目的在於維護租屋市場穩定，同時保障善良房東與房客雙方的權益。修法內容已納入不良房客的退場機制，並對於不良房東也訂有相應的罰則規範，並無偏袒或過度干預市場。

針對媒體報導北市租服公會指出租賃條例修法恐影響租屋市場運作部分，內政部強調，本次修法在維護房客權益部分，除了保障房客申請租金補貼、遷入戶籍及申報所得稅租金支出等合法權益外，同時對於租期與租金方面加以規範，希望讓好房客能夠安心穩定居住；在維護房東權益部分，並針對屢次欠租或惡意霸占拒不返還房屋的不良房客訂有退場機制，希望也讓好房東能夠放心出租，一同建立互信共贏的租屋環境。

內政部指出，針對不良房客欠租累計達2個月租額，經催告終止但仍拒絕搬遷情形，本次修法也特別增訂該租約如果是約定以匯款方式繳租，並且經過公證者，房東即可依公證法規定直接送請法院強制執行，以減少房東訴訟時程，加速不良房客遷離。對此，內政部會與司法院就公證法及強制執行作業進行協商，期透過契約公證與強制執行機制，降低租賃糾紛風險。

內政部強調，目前正持續蒐集各界修法意見，將以穩健、漸進方式推動租賃條例修法及完善租屋制度，讓租屋市場朝向更加公平、穩定的發展。

