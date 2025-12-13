內政部：線上不動產抵押權塗銷 今年7300件

（中央社記者賴于榛台北13日電）民眾過往向銀行清償不動產抵押貸款後，必須再赴地政事務所臨櫃申辦塗銷登記，內政部今天表示，去年11月開始與金融機構合作，試辦網路申辦抵押權塗銷登記試辦服務，今年申請完成件數已達7300件，既省時也環保。

過往，民眾向銀行清償不動產抵押貸款後，銀行會發給民眾債務清償證明書或抵押權塗銷同意書，讓民眾自行前往地政事務所申辦塗銷登記，內政部今天透過新聞稿指出，為配合服務型智慧政府政策，自去年11月起試辦金融機構網路申辦塗銷抵押權登記，並在資訊安全的原則下規劃相關作業，試辦的金融機構只要向內政部註冊帳號，配合調整內部流程及人員教育訓練後，即可上路申辦。

廣告 廣告

內政部說，國泰世華、玉山、台北富邦、安泰、凱基及中國信託等6家試辦銀行，配合客戶需要，透過網路申辦塗銷抵押權服務，在客戶清償貸款後，經由網路系統及電子簽章方式，直接向地政事務所申辦抵押權塗銷登記，今年已完成7300件客戶的網路塗銷抵押權登記，除省去民眾臨櫃手續，也為節能減碳貢獻心力。

內政部說，特別感謝6家試辦銀行積極配合，目前網路申辦案件量持續增加，未來也將繼續擴大推廣至其他金融機構。（編輯：翟思嘉）1141213