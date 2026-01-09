內政部：總預算未審 新住民發展署籌設受影響

（中央社記者賴于榛台北9日電）今年度中央政府總預算案尚未進入立院審議階段，內政部今天表示，這將衝擊原訂在今年3月10日須成立的新住民發展署籌設作業，也影響治水計畫，以及攸關空中救援的AS-365N海豚型機隊升級中程計畫。

立法院尚未審議今年度中央政府總預算案，內政部今天透過新聞稿表示，內政部長劉世芳昨天在部務會報聽取「115年度預算案未能完成審議之影響」報告時指出，總預算遲未審議，已對治水及空中救援等重要新興計畫造成實質影響。

根據內政部資料，內政部今年度新興資本支出及新增計畫共編列新台幣54.75億元。內政部說明，預算遲未審議，其中因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫，因未完成審議前無法動支預算，影響地方政府治水工程期程與防汛整備。

內政部解釋，AS-365N海豚型機隊升級中程計畫也受影響，此計畫為空中勤務總隊因應機隊面臨消失性商源問題，急需辦理機隊升級，藉以維持空中救災、救難、觀測偵巡、運輸及救護等任務能量，目前因預算遲審已經影響整體升級進度，也波及空中勤務業務的正常運作。

新住民發展署組織法已經立法院三讀通過，依法須於3月10日前成立新住民發展署。內政部指出，但預算遲未審議，新住民發展署相關人力、辦公廳舍及資訊系統等籌設作業都無法順利推動。

內政部呼籲，立法院應盡速完成審議總預算，以利相關新興計畫及預備金依法啟動，持續強化防災與救援量能，維護新住民基本權益及保障多元文化精神，確保民眾生命財產安全。

此外，內政部部會會報昨天也提到，為配合淨零排放政策，近期預計修訂建築物設置太陽光電發電設備標準，訂定達一定規模的新建、增建或改建建築物設置太陽光電發電設備等規定，但施行日期待行政院核定。（編輯：張若瑤）1150109