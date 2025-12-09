內政部：老宅延壽與都更危老互補 為重建預做準備

（中央社記者高華謙台北9日電）針對媒體社論指「都更危老修法方向偏離」等，內政部澄清，真正更新戰略必須同時處理「意願」、「能不能」與「安全」3層面問題，危老條例修法納入老宅延壽，與都更、危老互補，協助無法整合的社區強化安全，並為未來重建預做準備。

經濟日報社論以「香港宏福苑慘劇啟示：加速老屋重建」為題指出，政府應正視加速老屋重建，以避免類似宏福苑的重大災難。

內政部今天透過新聞稿表示，關於文中「政府提供老屋重建容積獎勵措施，惟成效不彰」、「都更危老修法方向偏離」等內容，內政部澄清，容積獎勵不是都更萬靈丹，必須兼顧對地區環境衝擊及公共設施服務水準容受度，再視都更事業需要適度給予。

內政部說，因此，推動都更除了容積獎勵外，已宣布將擴大財務和專業支持等協助措施，包含初期健診、協力團隊、財務試算、法制諮詢等，就是要讓民眾更容易自行推動更新，而不是只能依賴建商。

內政部表示，都市危險及老舊建築物加速重建條例（危老條例）自民國106年公布施行至今，已達一定成效，但老舊住宅數量仍多，除持續以鼓勵措施獎勵重建，未來修法方向將推動中的老宅延壽納入法規體系，延長建物使用年限，強化居住安全。

內政部說，真正的更新戰略，必須同時處理「願不願意」、「能不能」與「安全不安全」3個層面的問題，面對台灣已邁入超高齡社會，以及大量30年以上住宅老化挑戰，老舊建築物如果沒有重建迫切性，透過適度改善，即能符合生活機能，將有助減少拆除與新建所產生的碳排與廢棄物。

內政部表示，因此近期巡迴宣傳的「老宅延壽與機能復興計畫」，並不是要替代危老或都更，而是提供更務實選項，協助還無法整合、或以高齡住戶居多的社區，先透過管線更新、立面改善、防水補強以及電梯與無障礙設施等高齡友善措施，讓高齡者樂於在地安養，同時可以為未來重建預做準備。

內政部說，面對人口結構變化，中央持續推動多元社會住宅政策，包括直接興辦社宅預留部分比例供婚育宅使用，另同時增加社會住宅包租代管戶數，可有效調節空餘屋，同時配合老宅延壽，將許多舊市區老屋合理整修，也能加入社宅包租代管。

內政部說，老宅延壽與都更、危老是互補，而非競爭；容積獎勵是工具，但不是唯一解方。未來將持續統整興建社宅、鼓勵民間參與包租代管、推動老宅延壽與綠建築標準，並促進都市更新與土地資源合理利用。（編輯：林興盟）1141209