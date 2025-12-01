內政部「老宅延壽」補助出爐 每棟最高960萬

內政部昨（30）日公布「老宅延壽」補助方案細節，針對30年以上的4至6樓公寓及6樓以下透天住宅提供修繕補助。公寓公共空間每棟最高可補助新台幣960萬元，室內私人空間每戶最高補助30萬元，補助申請最晚須在民國116年12月31日前向地方政府提出，施工原則以1年內完成為目標。

老宅延壽巡迴說明會新北市率先登場。（圖／內政部提供）

內政部長劉世芳表示，老宅延壽政策旨在解決「人屋雙老」問題，目標在3年內協助600棟老舊住宅30年以上的4至6樓公寓及6樓以下透天住宅進行修繕補助。內政部昨（30）日於新北市三重先嗇宮舉辦全國首場說明會，吸引百餘人參加。

國土署都更建設組長王武聰說明申請方式與限制，4至6層樓公寓中，公共空間要超過二分之一作住宅使用，且戶籍至少有1人65歲以上，或低收入、中低收入戶、長照等級第2級以上，且符合居家無障礙環境改善補助對象，但補助對象不得為法人。案件可以由公寓大廈管委會或管理負責人提出，或由全體建築物區分所有權人同意共同推派代表人申請。

老宅延壽機能復新計畫。（圖／內政部 提供 ）

王武聰指出，老宅延壽補助涵蓋室內與公共空間，但必須先選擇公共空間項目，才能再加選私人室內空間修繕。針對公寓公共空間補助，必須在補助項目中的8項選擇3項，每項最高補助65%。包括增設昇降設備每棟最高補助400萬元、立面修繕最高補助300萬元、樓梯間修繕最高補助40萬元、公共管線修繕更新最高補助50萬元、老舊招牌或違規物或違建拆除最高補助40萬元、屋頂防水及隔熱最高補助50萬元、外掛式空調及其管線的安全改善最高補助40萬元、增設或改善無障礙設施最高補助40萬元。

透天住宅公共空間提供4項補助，至少需選1項，包括立面修繕每棟最高100至300萬元、屋頂防水隔熱20萬元、外掛空調安全改善5萬元、室外無障礙設施增設5萬元。室內修繕補助部分可選3類，包括居家安全及無障礙設施維修、管線更新（含給排水、電氣、燃氣）、及必要室內裝修。一般戶每戶最高補助20萬元，高齡或弱勢戶則最高30萬元。

王武聰補充，有4種情況不予補助，包括全棟為單一所有權人持有、已申請建照或拆照、已進入都更或危老程序、或已申請相同項目補助。此外，申請補助前須取得過半數所有權人同意進行耐震評估，政府補助每棟1.5萬元進行初步評估，如因安全疑慮需做詳細結構評估則補助40萬元。若之前已完成耐震評估，則不需再做。耐震評估結果不影響補助資格，主要目的是讓住戶了解房屋安全狀況。

未來說明會場次包括12月4日台北市大同區、12月8日松山區、12月15日嘉義市產業創新研發中心、12月18日新北市板橋區、12月20日中和區、12月24日萬華區、12月29日鶯歌區、12月30日土城區。相關資訊及申請諮詢可透過「都市更新入口網」或專線02-7701-9919洽詢。

「老宅延壽機能復新計畫」巡迴說明會場次。（圖／內政部提供）

