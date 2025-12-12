內政部：肯定地方政府導入智慧科技 強化非都市土地管理

內政部今（十二）日舉辦非都市土地開發許可審查及編定管制業務評鑑頒獎典禮。內政部常務次長吳堂安致詞時表示，為因應國土計畫法延後實施的過渡期，內政部正協同地方政府持續精進區域計畫開發許可與變更編定的審查作業，並同時強化違規查處頻率與量能，以確保土地利用的合理性與適當性，減緩非都市土地因零星變更及蛙躍式開發，而導致國土破碎化情事發生的風險。內政部肯定地方政府善用智慧科技，強化非都市土地管理效能。

吳次長指出，開發許可評鑑是檢視縣市政府在執行非都市開發管理完備程度的重要機制，此次頒獎活動，除公開感謝各直轄市、縣（市）政府第一線專業工作人員的貢獻外，也期許地方政府透過觀摩學習，讓經驗累積與傳承。

內政部表示，本次評鑑在非都市土地開發與管理作為部分，地方政府積極導入智慧科技的輔助措施，並納入在地特色與保護策略，例如高雄市政府善用無人機空拍攝影，應用於開發審議、施工管理及完工查核等各階段的查察作業之中，有效提升執行與管理效率；苗栗縣政府將在地特有的石虎保育因素納入案件審議，要求土地使用計畫必須落實石虎友善環境的規劃；另外，屏東縣政府除積極輔導特定工廠土地合法化，還成功保留全台唯一廟宇預鑄水泥製品工廠，為傳統廟宇工藝文化的傳承盡一份心力。

在編定及管制業務部分，各地方政府為落實違規使用查處，均積極提出創新作為，例如新北市及桃園市除加強取締公安、砂石場等重大違規案件，並且透過即時通報處理機制，有效提升應變處理效能；新竹市政府建置的「跨機關聯防補稅機制」，則能更落實土地使用與稅賦的一致性；臺東縣政府提出的「無人機飛手培養計畫」導入無人機應用，讓違規查處執行更臻完善。另外，在系統服務提升方面，如新北市建置「AI智能客服」、南投縣推動「智慧地政空間服務網」整合多類圖資，以及澎湖縣推動的整合措施等多項便民精進作法，也值得其他縣市參考借鏡。

吳次長指出，現行非都市土地開發審議制度，未來將轉軌為國土計畫的「使用許可」及「應經申請同意」等機制，在制度轉換過渡期間，內政部將持續加強國土政策溝通與宣導，並精進區域計畫法審議制度，檢討現行土地使用管制相關法規，為銜接未來土地管理新制妥為準備。

今日出席貴賓還有國土管理署副署長朱慶倫、相關業界專家學者及學術界人員，與各縣市政府機關代表等共同參與。