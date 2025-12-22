內政部：《臺灣全民安全指引》更新將納重大暴力危安指引

記者郭曉蓓／臺北報導

捷運臺北車站及中山站商圈日前發生隨機攻擊事件，朝野立委關切《臺灣全民安全指引》是否考慮加入恐怖攻擊、重大暴力等危安事件的因應指引；內政部長劉世芳今（22）日表示，下次更新會放入重大暴力危安指引，不排除「明年會再出新版」。

立法院內政委員會今日邀集內政部、衛生福利部、交通部、警政署、國家安全會議、國家安全局、法務部就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。

有立委指出，我國恐怖主義風險指數很低，在全球163個國家中排名100，屬於恐怖攻擊很低的國家，但希望未來精進《臺灣全民安全指引》時，能把重大暴力危害事件放入，包括重要的「跑、躲、說指引」，讓更多人知道。行政院的國土安全辦公室「民眾自我安全防護常識彙編－反暴力重大人為危安事件或恐怖攻擊」，涵蓋砍殺、縱火、槍擊、劫持、爆炸等情境應處方式，未來是否可以考慮納入《臺灣全民安全指引》。

劉世芳表示，下次更新版，會放到裡面去。如果立委支持《臺灣全民安全指引》，明年會再出新版。像城鎮韌性演習等，在演練大量群眾疏散撤離時，通常是先桌上兵推處理，下次演習會把無腳本式、牽涉事實案件納入；《臺灣全民安全指引》部分，今年警政署有發布暴力、搶劫等應對方式，但因認為機率不高沒列入，下次會列入。

針對目前《臺灣全民安全指引》發放進度，內政部表示，全國家戶發放總數約為975萬份，分4梯次由各縣市辦理發放作業，截至12月19日止，全臺已發出680萬2,556份，達69.78%；前3梯次發放86.32％，其中，臺北市、臺南市、高雄市、苗栗縣、連江縣及新竹市已完成發放，安排於第4梯次發放的臺中市、彰化縣及屏東縣，將於12月24日起開始發放。預計明年1月5日前，全數發送完成。