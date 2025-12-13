內政部：與6大銀行推線上不動產抵押權塗銷、已完成7300件

內政部推動線上塗銷不動產抵押權 圖：內政部提供

[Newtalk新聞] 內政部今(13)日表示，為提供民眾優質便捷的地政服務，內政部與金融機構合作推動網路申辦抵押權塗銷登記試辦服務。內政部表示，國泰世華、玉山、台北富邦、安泰、凱基及中國信託等6家試辦銀行114年已完成7,300件客戶的網路塗銷抵押權登記，替民眾省下到地政事務所臨櫃辦理的手續，也為節能減碳貢獻一份心力。

內政部說明，民眾向銀行清償不動產抵押貸款後，銀行會發給民眾債務清償證明書或抵押權塗銷同意書，再自行前往地政事務所申辦塗銷登記；而試辦銀行則可配合客戶需要，透過網路申辦塗銷抵押權服務，在客戶清償貸款後，經由網路系統及電子簽章方式，直接向地政事務所申辦抵押權塗銷登記，不僅為客戶提供多一分友善貼心的服務，也減少客戶及業者的時間成本與碳足跡。

廣告 廣告

內政部指出，為配合服務型智慧政府政策，自113年11月起試辦金融機構網路申辦塗銷抵押權登記，並在資訊安全的原則下規劃相關作業，試辦的金融機構只要向內政部註冊帳號，配合調整內部流程及人員教育訓練後，即可上路申辦。

內政部特別感謝6家試辦銀行的積極配合，目前網路申辦案件量持續增加，未來也將繼續擴大推廣至其他金融機構，共同合力推動，讓更多民眾能享受到此友善便捷的服務。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

內政部：小紅書是兩岸目前網路上唯一直通的高速公路

替代役結訓須取得EMT-1證照！「備役召集預告查詢系統」元旦上路