內政部、警政署迅速指揮！隨機襲擊後加強運輸與人潮警力

臺北市12月19日晚間發生隨機襲擊事件，內政部劉部長與警政署署長於事件發生後第一時間趕赴現場，指揮警力調度與現場處置作業，除立即指示各警察機關對所轄航空、鐵路、公路、捷運等大眾交通運輸場站，提高見警率及現場緊急應變處置等作為外，同時通報各警察機關後續於轄區大型活動及人潮聚集場（處）所加強維安戒備，提升各項勤務作為。





內政部、警政署迅速指揮！隨機襲擊後強化大眾運輸及人潮聚集處警力

內政部長劉世芳與警政署署長日前召開視訊專案會議，要求各警察機關強化大眾運輸與人潮聚集處警力部署，結合民力資源，建構多層次社會安全防護網。（圖／翻攝畫面）

為策進各警察機關於大眾運輸及人潮聚集處所之警力運用，內政部劉部長及警政署署長，於20日及21日分別與六都警察局長及16縣市政府警察局長，召開視訊專案會議。會中除逐一聽取各機關轄內近期大型活動及交通運輸系統之警力配置情形外，部長及署長並要求，各警察局於勤務部署時，應結合轄內義警、義交、社區巡守隊等民力資源，以及各公共場域或活動主辦單位所配置、聘僱之保全人員，形成多層次的社會安全防護網絡，以達到「報案快、到場快、處置快」的即時應處效能。另針對各轄區內國中、小學校園安全，亦應依實際狀況妥善規劃相關安全維護勤務。





警政署將持續以最高標準督屬執行各項勤務作為，也呼籲民眾如發現可疑或異常情形，即時向警方反映。（圖／翻攝畫面）





維護社會治安與保障民眾安全是警察機關責無旁貸的任務，警政署將持續以最高標準督屬執行各項勤務作為，也呼籲民眾如發現可疑或異常情形，能即時向警方反映，一起共同守護安全！









