內政部：身分證字號僅錯誤、重複或特殊狀況可變更

（中央社記者高華謙台北31日電）先前傳出全台戶政資料外洩，媒體報導，民眾因此想換身分證字號卻被內政部限制。內政部說，身分證字號是識別身分專屬代碼，只有發生錯誤、重複或特殊情事者可變更。

太報報導，有民眾在傳出全台戶政資料外洩後，請求更換身分證字號遭拒，因此提告內政部及戶政事務所。但內政部臨訟發布函釋，要求民眾須提出「院檢裁判書類」證明遭盜用，才可申請更換。當事人委任律師質疑，過去連因算命等理由即可更換，如今面臨身分冒用風險，內政部卻設門檻阻擋。

內政部今天透過新聞稿表示，2022年全國個人戶籍資料外洩，經檢調單位追查證實，並非從內政部戶役政系統洩漏。

內政部指出，身分證統一編號採一人一號的身分證制度，在配賦與管理上應具穩定性、識別性、正確性及專屬性等公益目的，只有在發生錯誤、重複或特殊情事者可變更。

內政部說，2017年間有個案藉變更身分證字號進行非法行為，內政部於2017年12月召開會議，調查戶所實務上受理變更身分證字號態樣，發現有部分個案是因算命師說統號不好改身分證字號，但這次會議決議，身分證字號是識別個人身分專屬代碼，不宜任意變更。

內政部指出，只有身分證字號末碼4及含3個4以上諧音不雅列入特殊情事，及身分證字號遭冒用、國民身分證遭冒用或遭偽造者，提供院檢裁判書類，或其他特殊情事經戶所審認後，可變更身分證字號。

內政部指出，至於個資外洩如有遭損害具體事證，可比照提供院檢裁判書類申請變更；媒體報導個案已進入訴訟程序，內政部將尊重司法判決。

內政部說，戶役政系統是國家關鍵基礎設施之一，除遵循資通安全法A級機關應辦事項，也有人員定期查核、內外網實體隔離、資料落地加密儲存、存取行為日誌化、測試資料模擬化、傳輸資料代碼化、碎形及以憑證保護等機制，並透過全天候安全防護中心監控戶役政內外網行為，以防範各種可能網路侵擾行為。（編輯：蘇志宗）1141231