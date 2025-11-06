內政部：閃兵刑期擬加重2/3 逾36歲考慮補服替代役

內政部今天下午召開部事會報會後記者會，圖為役政司長沈哲芳。(記者李文馨攝)

〔記者李文馨／台北報導〕藝人閃兵連環爆，法務部高檢署建議將閃兵刑度從5年以下有期徒刑提高至7年，另有立委提案主張，閃兵者即使達除役年齡仍需補服役。內政部長劉世芳今天表示，尊重法務部，並強調內政部、國防部在刑期多寡、體位標準態度一致，皆傾向加嚴；役政司長沈哲芳補充，草案也有研擬閃兵除役者加重刑期3分之2，但目前皆尚未定案。

內政部今天下午召開部事會報會後記者會，媒體關切，役男體位區分標準修正進度。役政司長沈哲芳表示，體位區分標準的制定單位是國防部，內政部、地方縣市政府應用。這個體位區分標準需要國防部、內政部共同研議，主管機關有作業期程，兩部會初步意見是在11月中旬預告，但作業流程還是要尊重規劃。

沈哲芳表示，在預告前仍有部分細節仍待討論，如精神疾病，部分有病的裝作沒病想要入營，部分沒病的裝有病不想進去，這部分醫師檢查較難鑑定，因此實務上必須跟軍方精神科醫師、醫學協會進行確認，這些程序若還有要調整，法案預告也可能再往後延。

對於法務部高檢署建議將「妨礙兵役治罪條例」法定刑度從5年以下有期徒刑提高至7年，沈哲芳說，國防部規劃開放各方面意見、整合各種情況，目前還沒定案；對於已經除役者是否需要補服兵役，這牽涉國防部兵源運用、體能跟部隊管教問題，國防部態度也是聽取大家意見。

劉世芳說，在加重刑期部分，內政部尊重法務部，國防部也是傾向這樣的態度。至於體位區分標準，國防部傾向明年4月定案，這牽涉體檢與健保就醫紀錄結合，才知道對方的病是假裝的、還是裝假的；但大致上，內政部跟國防部的態度非常一致，包括刑期多寡、體位標準都是傾向加嚴，這是憲法上對中華民國役男的要求。

劉世芳也提到，除役年齡的部分，超過36歲體力狀態可能無法服常備兵役，但也許內政部在替代役上可以考慮，是否分流仍待討論。沈哲芳透露，草案也有提到，除役後才被發現閃兵，除了補服役，也有另外一個機制，比如加重其刑3分之2，但這些都仍待討論，目前尚未定案。

內政部今天下午召開部事會報會後記者會，圖為內政部長劉世芳。(記者李文馨攝)

