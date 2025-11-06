內政部：閃兵刑責擬加重2/3 逾36歲考慮補服替代役

（中央社記者高華謙台北6日電）藝人閃兵爭議延燒，有立委提案閃兵者超過36歲役齡仍要補服兵役。內政部今天說，目前與國防部討論修法，針對超過役齡的閃兵者可能加重其刑2/3，而若原來被判定是服替代役，也許可以考慮服替代役，目前仍在討論中，尚未定案。

藝人閃兵爭議受關注，最高檢察署建議提高法定刑度為7年以下有期徒刑；此外，媒體報導，有立委提案修正兵役法，就算閃兵者達到36歲除役年齡仍須補服兵役。國防部長顧立雄今天指出，會與內政部一起研議。

內政部今天舉行部務會報會後記者會，包括內政部長劉世芳、役政司長沈哲芳等人出席。

針對修正體位區分標準進度，沈哲芳指出，標準制定主管機關是國防部，應用機關是內政部與縣市政府，內政部會尊重國防部對國軍體能的要求。目前雙方初步共識是11月中旬預告修正標準，但還是要尊重國防部法規作業期程，因為還有些細節要討論，明天可能也會再跟國防部確認部分項目。

沈哲芳舉例，有些精神疾病患者可能想裝作沒病入營，非患者則想要假裝患病來逃兵，這部分醫生也很難鑑定，因此須與軍方的精神科醫師、或各醫學協會確認實務上的執行細節，如果後續還要調整，也許預告時間會再往後延。

是否支持提高閃兵的法定刑度，沈哲芳說，法律主管機關國防部規劃先開放意見討論，再整合各方面情況評定，目前還沒定案。

至於閃兵者超過36歲後是否要補服兵役，沈哲芳指出，這牽涉到國防部兵源應用、體能與部隊內管教問題，國防部目前態度也是先聽取大家意見，再共同研擬相關措施。不過這次在相關草案也有討論，針對超過役齡的閃兵者，可能不一定要回來服役，而是加重其刑2/3等，尚未定案。

劉世芳補充，若超過36歲的閃兵者在體力等方面無法服國防部的常備兵役，或原來被判定是服替代役，也許可以考慮服替代役。

至於是否支持加重刑期，劉世芳說，內政部會尊重法務部，國防部態度好像也傾向於此。

此外，劉世芳說，據她了解，國防部傾向明年4月定案體位區分標準，因為像精神疾病就會牽涉衛福部，可能會與健保就醫紀錄結合判定，而要經過這樣的雙重確認，相關機制要全部重新走一遍，因此內政部、國防部與衛福部共同討論，不過大致上內政部跟國防部的態度非常一致，體位區分標準就是要加嚴。

劉世芳也說，不管是服常備兵役或替代役，在服役量能上應要對整體國防有幫助，若沒幫助會用其他方案代替，最嚴重的是若違反妨害兵役治罪條例，可能就會希望檢察官加重其刑，因此還是呼籲役男「不要閃」，畢竟台灣健保制度實施這麼久，怎麼可能男生身體狀況一年不如一年，太會假造也不好。（編輯：謝佳珍）1141106