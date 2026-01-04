內政部：高虹安停復職均依法辦理無拖延 二審改判貪污須停職

因立委任內助理費涉貪二審獲輕判的高虹安，滿血復活回市府全力拼市政。（圖：市府提供）

新竹市長高虹安因助理費貪污案，二審高院撤銷原貪污罪改判偽造文書罪6個月，停職1年5個月的高虹安去年12月18日復職返回市府上班。內政部4日澄清，沒有刻意拖延高虹安的復職申請，並說明高虹安案三審如經最高法院撤銷二審無罪判決、發回更審，暫時無須再停職，但二審法院更審後改判貪污罪有罪，高虹安仍須依法停職。

高虹安近日受訪時指出，不理解內政部以其立法委員任內之助理費案件停止市長職務一審當天就立即停職，但二審貪污無罪後到隔天才同意復職。另外，未來助理費案如二審貪污罪部分無罪判決，經最高法院撤銷發回更審無須再停職。

廣告 廣告

對此內政部則表示，新竹市長的停職與復職均依法辦理，處理時間也無刻意拖延，後續將持續關注相關司法案件的審理情況進行處理。內政部說明，高虹安因涉犯貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物罪，一審經台灣台北地方法院113年7月26日判處有期徒刑，內政部於同日停止其市長職務，符合法律規定。新竹市政府於台灣高院114年12月16日上午二審改判高虹安貪污罪部分無罪後，於同日下午5點左右以公文將其復職申請書送到內政部，內政部於次17日下午2時即發文新竹市政府同意復職，相關作業均依一般行政程序處理，並無刻意拖延。

內政部補充，高虹安司法案件三審如經最高法院撤銷二審貪污無罪判決發回更審，為避免司法判決未確定前反覆停職及復職影響地方政務推動，暫無須再予停職，但二審法院更審後再改判貪污罪部分有罪，高虹安仍需依法停職。（彭清仁報導）