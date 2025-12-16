內政部：高虹安貪污改判無罪 收到申請書後依法復職

（中央社記者高華謙台北16日電）新竹市長高虹安一審被依貪污罪判刑後遭依法停職，二審今天改判貪污罪無罪。內政部說，依地方制度法規定，高虹安可向內政部申請復職，將於收到復職申請書後依法辦理。

高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費，一審依貪污罪遭判刑7年4月，內政部依地方制度法第78條第1項規定將她停職，且停職期間不給薪，市長職務由新竹市副市長邱臣遠代理；經上訴，二審台灣高等法院今天宣判，依使公務員登載不實偽造文書罪判刑6月，得易科罰金，可上訴。

內政部今天透過新聞稿表示，高虹安因涉嫌違反貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物罪案件，台灣高等法院今天撤銷台北地方法院一審有罪判決，改判無罪。

內政部表示，依地方制度法規定，高虹安可向內政部申請復職，將於收到其復職申請書後依法辦理。

內政部說明，依地方制度法第78條規定，縣（市）長涉嫌違反圖利罪以外的貪污治罪條例之罪，經第一審判處有期徒刑以上刑者，由內政部停止其職務，依前述規定停止職務者，如經改判無罪時，於其任期屆滿前，得准其先行復職。（編輯：謝佳珍）1141216