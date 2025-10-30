內政部：300坪以上新建物設太陽光電 年底公布標準

（中央社記者高華謙台北30日電）內政部今年2月預告「建築物設置太陽光電發電設備標準」草案，規範新建、增建或改建建物的建築面積若達1000平方公尺（約300坪）以上，應設太陽光電；內政部政務次長董建宏今天說，這個標準將在今年底公布。

內政部今年2月預告「建築物設置太陽光電發電設備標準」草案，規範新建、增建或改建建物的建築面積若達1000平方公尺（約300坪）以上，應設太陽光電；不過宗教殯葬類、危險物品類、受光條件不足以及個案因素等4種類型建築除外。

董建宏今天在總統府氣候變遷對策委員會第5次委員會議會後記者會指出，已經確定在配合政府立法狀況之下，將在今年底公布建築物實施太陽能相關標準，也就是1000平方公尺以上的新建建築物，一定要裝設太陽能光板，這是明確規範。

董建宏說，希望透過這樣的規範增加都市內部的能源供給，特別是像台北這樣的大型都會，沒有自主發電機制，透過屋頂發電能讓許多建物在面對緊急災害時提供緊急用電，平常也能降低公共用電，進一步降低整個台灣在供電方面的緊急狀況。

此外，董建宏指出，在全國184處易成孤島地區，內政部也與台電及地方政府共同合作，盤點14處建設評估，希望建立易成孤島地區的能源自主與生活安全性。

董建宏也說，最重要的是，在太陽能光板的運作過程中，希望能夠透過新科技技術與工程手法，提供更多都市環境創意與改善，所以在技術成熟狀態下，內政部進一步推動立面太陽能光板，透過立面彩繪太陽能光板，不但能發電、還能降低建築物立面溫度，並產生都市多元性風貌，這是近年內政部建築研究所與國土署積極推動的方向。

董建宏表示，很高興環境部長彭啓明非常支援這個概念，所以在台北除了建研所的實驗基地之外，最近也會積極跟環境部磋商，未來環境部的門面會煥然一新，可以看到有彩繪的太陽能光板；內政部會透過這樣的方式積極推廣，也配合老宅延壽計畫、都市更新計畫等，將台灣的都市環境做新的整理跟改善。（編輯：張均懋）1141030