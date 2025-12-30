內政部115年起3措施 中低收入戶免費使用公立火化場

（中央社記者高華謙台北30日電）內政部公布3項民國115年元旦新制，包括免費提供中低收入戶使用公立火化場、骨灰（骸）存放設施，預計超過26萬人受惠；另也放寬外國專業人才申請永久居留條件及工作規定等。

內政部今天公布民國115年元旦新制，首先是中低收入戶治喪使用公立火化場、骨灰（骸）存放設施，免繳使用規費，預計超過26萬人受惠。

第2，放寬外國特定專業人才符合一定條件者，其本人及依親親屬申請永久居留的規定；放寬外國專業人才及外國特定專業人才在台灣就學取得副學士以上學位者，申請永久居留得折抵在台灣居留期間規定。此外，在台取得副學士以上學位的應屆畢業僑外生於2年覓職居留期間，得免申請工作許可；整體預計超過2萬人受惠。

內政部說，第3，已修正外國人停留居留及永久居留辦法，延長在台設有戶籍，且懷孕或育有2歲以下親生子女者的外國籍父母停留期間，預估超過2000個家庭受惠。（編輯：張均懋）1141230