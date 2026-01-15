內政部3機制控管公地放領農地農用 5年內不得移轉

（中央社記者高華謙台北15日電）總統賴清德宣示重啟公地放領，內政部說，以宜蘭大南澳部分土地為例，放領價格約低於附近農地市價的4折，已繳清地價者，預計可在今年農曆年前完成移轉登記，取得所有權。另內政部也祭出3機制控管農地農用，農民取得土地後5年內不得移轉。

賴總統宣示重啟公地放領政策，內政部已召開2次公地放領審議會，通過宜蘭縣大南澳地區326筆放領土地，以及台東縣政府所報台東市、卑南鄉及關山鎮5筆縣有土地。

內政部地政司長林家正今天在內政部部務會報會後記者會表示，為簡化公地放領流程，內政部已將國有耕地放領實施辦法修正草案送行政院核定，並督促各縣市政府成立放領工作小組，依財政部國有財產署清查規劃期程，召開公地放領審議會審議。

林家正說明，相關草案將朝簡化放領行政流程目標修正，包含簡化民眾檢附文件、研議免除縣市政府審定及公告程序，且一次繳清地價者可直接移轉登記，縣市政府免再發給承領證書；整體來說，若一次繳清地價，流程最多可以縮短半年。

林家正說，也預計延長公告民眾申請承領期間為1年，同時推動縣市政府受理申請民眾承領單一窗口，民眾於申請承領時就能同時申請繳清全部地價，早日完成放領。

林家正表示，宜蘭縣大南澳台拓地試辦放領案，已由宜蘭縣政府在今年1月12日舉辦說明會，向民眾說明申請方式及相關注意事項，並在當地設服務據點，分批辦理現地調查；民眾應在公告期限內申請承領，逾期將視為放棄，已繳清地價者，預計可在今年農曆年前完成移轉登記，取得承領土地所有權。

林家正補充，目前國有耕地放領的價格是以民國79年的公告土地現值為基準，再依79年到公告放領時的物價變動情形調整。以大南澳地區部分土地為例，79年公告土地現值1平方公尺是新台幣120元，如果加計物價指數調整，會再加計73%，換算後1平方公尺約為208元，約低於附近農地市價的4折，對農民權益相當有保障。

針對公地放領後是否規定要繼續農地農用。林家正表示，針對農地農用會有3機制控管，首先會在放領階段現勘，若為非農用或是環境敏感地，不會納入放領範圍；第2，公地移轉給農民後，規定5年內不能移轉，也不能變更使用，除非是政府因公共建設需要才能變更；第3，在現行區域計畫、國土計畫體制下，農地變更一定有審核機制，目的是希望讓農民繼續耕作這塊土地。

至於台糖土地是否能被放領。林家正說，現階段仍以國有財產署經管的國有地為主，台糖土地屬私有土地，因此不在公地放領範疇。（編輯：林興盟）1150115