內政部TOD改革挺社宅 多元興辦

關於民間團體召開「多元取得要落實，TOD改革挺社宅」記者會，內政部提出說明表示，目前中央推動社會住宅採多元興辦方式，並偕同跨部會及民間合作力量，包括擴大盤點國公有土地與縣市政府整體開發案件、運用捷運站增額容積、公辦都更分回及擴大民間參與包租代管等方式提供社會住宅，及配合法規精進等措施，推動安穩居住及永續發展的公共支持體系。

此外，交通部今年七月三日已完成「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」修正，相關土地取得評估及土地開發部分，增額容積回饋應納入社會住宅規劃辦理事項。