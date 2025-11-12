內有影片／比101還高！通車不到一年 中國四川紅旗大橋坍塌

編譯曾宜婕／綜合報導

中國四川紅旗大橋垮橋！據《印度時報》（The Times of India）12日報導，位於四川省的紅旗大橋僅完工數個月就在周二（11日）發生坍塌悲劇，所幸坍塌前工程師就已經在附近道路發現裂縫，並偵測到地形滑動，故緊急封閉交通，沒有造成人員傷亡。

紅旗大橋全長758公尺，橋面距峽谷約625公尺。（圖／翻攝自X平台 @gentrywgevers）

位於四川省馬爾康市的紅旗大橋於今年初完工，全長758公尺，橋面距峽谷約625公尺，由國營的中國陸橋建設集團建造，是連接中國中部和西藏的重要樞紐，初步研判橋梁坍塌主因可能是土石鬆動和橋樑結構脆脆弱。

據報導，紅旗大橋是政府為了改善中國中部地理的連接性以及促進經濟成長，是中國基礎建設野心的重要象徵，卻在開放通車後數個月就歷經垮橋。

