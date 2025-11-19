內湖三總爆醫療暴力！男嗆「狼若回頭不是報恩就是報仇」潑尿威脅護理師

內湖三總傳出醫療暴力。取自官網

台北三軍總醫院內湖院區一名罹癌住院的謝姓男子，因不滿護理人員拒絕在非時段提供安眠藥，竟多次用極端方式發飆，不只在護理長辦公室嗆聲「如果我得癌症，就會去對一個女孩子下手」，甚至趁護理師查房時，把尿液潑在醫療工作車上，還丟下一句「狼若回頭，不是報恩就是報仇」、「等等就不是這樣，會玩潑大便」等恐嚇語。士林地院日前審結，認定謝男行為已嚴重妨害醫事人員執行業務，判他5月徒刑，可易科罰金。

判決指出，謝男去年9月底至三總內湖院區住院，由護理師與護理長照護。9月30日午後，他突然闖進護理長辦公室，揚言「如果我得癌症，我會去做想很久的事，要對一個女孩子下手。」護理長嚇壞，事後開始錄音自保。

廣告 廣告

10月2日晚間，謝男再度向護理師討安眠藥，遭拒後暴怒，先丟出「狼若回頭，不是報恩就是報仇」的威脅，接著敲打、移動護理師的醫療工作車遭，又將尿壺倒在垃圾桶、尿液灑滿車子周遭。護理師氣憤質問，謝男毫不避諱承認，甚至加碼「等等就不是這樣，會玩潑大便。

法院檢視醫院監視畫面、護理長錄音內容也都佐證情況。錄音裡，護理長問他「你如果癌症想做什麼？」謝男竟回：「我會對她…女孩子太漂亮我才會亂想。」當護理長警告「再靠近護理師就叫警察」，他卻回：「等我做了你再叫，還來得及嘛？」

法官認為，謝男的言語與行為依一般社會觀念足以造成恐懼，且兩名護理人員確實受到驚嚇，工作壓力大到需同事陪同執行業務，構成恐嚇與妨害醫事人員執業。全案犯意各別，兩罪併罰，應執行5月徒刑。

謝男否認犯行，辯稱醫護態度不好，他只是大小聲、沒有恐嚇，但法院不採信。他也沒有與兩名護理人員和解、也未表現悔意，最終遭判刑。全案仍可上訴。



回到原文

更多鏡報報導

22歲富家女淪藥頭起底 捲信義豪宅雙屍案！留學歸國替9億創投富少調毒

錄音檔曝光！前名模涉侵占公益款「300萬交保」遭卡 書記官：檢察官有裁量

走過就被打！板橋男持鐵棍隨機攻擊陌生女 警到場也遭揮擊