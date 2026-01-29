內湖交通有救了？北捷「3新站」2月開工 可銜接綠藍紅線

Y32站以「科技人森林驛站」為設計主軸。（圖／捷運局提供）





長年困擾內湖科技園區上班族的交通壅塞，終於迎來進展。台北市政府捷運工程局宣布，環狀線東環段關鍵工程之一的「CF710區段標」將於2月4日正式動工，工程核心即位於內科主要工作廊帶，未來完工後，可望大幅改善通勤效率，紓解瑞光路一帶的尖峰車流。

東環段全線長約13.25公里，北起劍南路，串聯內湖、南港與信義等產業重鎮；待全線完成後，環狀線將形成總長約49.3公里的完整環型捷運路網。此次率先動工的 CF710 區段，全長約2.91公里，設置3座地下車站與4段潛盾隧道，被視為改善內科交通的第一波重點工程。

「森林驛站」成亮點

本區段最受矚目的設計，落在設於大港墘公園內的Y32站。捷運局指出，該站以「科技人的森林驛站」為設計概念，強調「捷運融入公園」，完整保留既有綠地景觀，並規劃下凹式廣場，引入自然光與綠意至地下空間，減少傳統地下車站的封閉感。車站出入口採流線型曲線屋頂，兼具遮陽與遮雨功能，並與公園地景自然銜接。

寬敞的下凹式廣場未來除作為通行空間，也可提供民眾休憩，甚至舉辦市集、音樂演出或親子活動，讓車站不再只是交通設施，而是一處可停留的公共空間。捷運局長鄭德發表示，Y32站設計特別回應內科高密度工作族群與周邊居民需求，車站大廳大量使用玻璃帷幕，將林蔭步道與自然採光引入室內，營造明亮通透的乘車體驗，概念與大安森林公園站相近，期盼在繁忙城市中提供一處能放鬆身心的空間。

Y32站出入口以流線型曲線屋頂造型呈現。（圖／捷運局提供）

路線分流瑞光路車潮

CF710區段路線自劍南路Y29站尾軌區出發，經敬業三路、樂群二路，在濱江國中旁設置Y30站，轉入瑞光路後，於洲子二號環保公園旁設置Y31站，再進入大港墘公園設置 Y32站，工程範圍止於瑞光公園北側外緣。未來東環段完工後，將可銜接多條捷運路線，包含松山線、板南線及信義線，提供通勤族更多轉乘選擇，減少仰賴市中心轉車的負擔。

施工期間維持車道

針對施工期間的交通影響，捷運局說明，樂群二路站點將利用道路兩側10公尺建築退縮帶調整車道配置，在施作道路中央車站結構時，仍可維持雙向車流；瑞光路段則因鄰近公園，可採分區、分階段施工，讓主要施工避開內科道路，盡量降低對周邊交通的影響。捷運局強調，隨著北環、南環與東環段工程持續推進，首都環狀線未來將完整成環，不僅分擔既有捷運路網壓力，也有助於重塑兼具交通效率、產業發展與生活品質的都會軸帶。

