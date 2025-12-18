內湖人妻當街遭刺19刀亡 小王反控遭跟騷「判死沒差」轉頭放話出獄種草莓

宿世新在內湖瑞光街19刀刺死蔡姓人妻，堅稱只是想嚇蔡女，並非真想殺人。李依璇攝

有多次傷害、恐嚇前科的53歲男子宿世新與48歲蔡姓人妻交往，去年11月25日，宿男不甘分手，持彈簧刀埋伏在蔡女台北市內湖住家外，雙方短暫交談後，宿男突持刀猛刺蔡女19刀致死。全案由士林地方法院國民法官法庭審理，宿男反控是蔡女長期糾纏、不願分手，曾提告跟騷法，今（18日）在庭審中自稱「我也有做錯，就算判死刑也沒關係」，但話鋒一轉，又對未來規劃侃侃而談，稱若出獄後「要開始種草莓」。

士院國民法庭本週密集開庭審理本案，被害人蔡女的丈夫與女兒每一庭皆到場旁聽。本案最大爭點，在於宿男行為究竟構成《刑法》殺人罪，或僅為傷害致死罪，兩者法定刑差距極大，殺人罪最低本刑為10年以上有期徒刑，傷害致死罪則為7年以下。

庭審期間，宿世新始終否認自己有殺人犯意，反覆強調案發當天「是要自殺」，辯稱蔡女長期對他糾纏、騷擾，讓他不堪其擾，才會相約見「最後一面」，並稱當時精神崩潰。

不過，國民法官庭當庭勘驗監視器畫面與警方密錄器影像，畫面顯示宿男行兇後警方到場，他念念有詞稱「我是來死的」、「沒想到那刀死不了」、「居然沒捅死我自己」，卻拒絕配合上銬。救護人員檢視後確認，宿男胸口雖有一處開放性傷口，但僅為約3公分的表淺皮肉傷。

檢方指出，若宿男只是想嚇唬被害人，何必連續刺殺蔡女19刀？且蔡女倒地後，宿男仍持刀猛刺至少6刀，其中4刀為致命傷，刺穿右心房、肝臟，顯示其行為已具備殺人罪的直接故意。

辯護人則主張，蔡女自2022年至2023年間，曾一年內更換4次電話門號，並連續致電約300次騷擾宿男，甚至在其住處外等候，宿男不堪其擾，才於2023年1月提告《跟蹤騷擾防制法》，並同步通報家暴。

然而，告訴代理人當庭質疑，被告始終未能提出所謂「4支手機、300多通電話」的具體通聯紀錄，也未提出任何監視器畫面，證明被害人曾在其住處外「站崗」，反問「他住在內湖江南街會沒有監視器嗎？」

檢方補充，宿男是在蔡女對其提告傷害、毀損後，才突然反過來提告跟騷，研判其目的在於為日後官司鋪陳，刻意塑造自己為被害人的形象，創造出來的證據根本不可信。

庭審中，宿男多次談及與蔡女的感情，說法卻相當矛盾，他一方面稱「我很喜歡她」，一方面又形容自己「每次都把蔡女攆走、從未給過好臉色」，並語帶得意形容「這女人對我死心踏地」。

檢方訊問是否認為所有人都站在被害人那一邊？宿男則稱自己「有做錯的地方」，但否認有殺人犯意，直言「她死了，我不殺伯仁，伯仁因我而死」，並稱即使被判死刑也沒有意見。不過，當國民法官追問若未來出獄有何打算時，宿男卻又表示自己「專精花卉」，已在看守所撰寫園藝計畫，未來規劃是出獄後要種草莓。



