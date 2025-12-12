內湖今年屢創全台最高溫！專家分析過熱原因 2方法緩解「熱島效應」

氣象專家林得恩提出2方法解決內湖「熱島效應」。翻攝自林老師氣象站



2025全球氣溫續飆，氣象專家林得恩指出，今年已追平歷史第2最熱紀錄，而內湖測站今年屢次測出全臺最高溫，並解析內湖地區過熱問題的原因，並提出兩種解決辦法。

林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」表示，歐洲聯盟氣候監測機構哥白尼氣候變化服務（Copernicus Climate Change Service）在本週表示，今年1月至11月全球平均氣溫上升攝氏1.48度，是繼全球於去年（2024年）創下歷史高溫紀錄後，2025年可能追平前年（2023年），成為有紀錄以來排名第2熱的一年。這已造成氣候不穩定，使得暴風雨、洪災及其它極端天氣災害更加猛烈和頻繁。

廣告 廣告

林得恩提到，臺灣今年10月月均溫已創下1951年以來同期最高，9月月均溫也創下過去70餘年來的第三高，整個秋季的平均氣溫更高達攝氏26.5度，也同步創下歷史新高；不只高溫屢破紀錄，而且，炙熱的延時還明顯拉長。反應在局部地區的氣溫實際觀測，像：臺北內湖測站今年屢次測出全臺最高溫，10/5日最高溫為內湖攝氏38度、10/4日內湖為全臺次高溫、也達攝氏37.9度。

林得恩指出，多個原因才會導致全臺最熱肇生在內湖，提醒高溫加劇、延時加長的狀況正在臺灣多地惡化與漫延，值得關注並因應減緩。內湖位於臺北盆地東北角低窪區，四周被山包圍，白天太陽輻射使地面加熱，暖空氣上升後被山勢阻擋，熱氣難散。而內湖科技園區建築密度極高，大量混凝土與柏油路面蓄熱，白天吸收太陽輻射，夜間釋放能量，持續加劇升溫，「人為熱島效應」遠遠甚於周邊山區。

林得恩表示，綜觀上述造成內湖地區過熱問題的原因，如地形盆地效應、缺乏通風廊道、水氣聚積等，這些結構性的都市問題，顯然需要政府層級的長期規劃與基礎建設調整才能有效改善。

「面對全球暖化日益加劇，高溫炙熱將是未來無法避免、且需嚴謹因應的關鍵課題」，他建議，應從兩個方面進行改造，一是傳統窗戶汰換汰換裝「節能防曬窗」Low-E玻璃，二是採用高反射塗料的「涼屋頂」技術，大幅減少建築物對熱量的吸收與儲存，不僅能顯著降低頂樓及室內溫度，減輕空調的負擔，更能減少建築物向周邊環境釋放的廢熱，為減緩整個區域的微型熱島效應做出貢獻。

更多太報報導

暗網瘋傳「越南屠夫」血腥分屍片！兇手落網「竟是公務員」辯詞離譜

南韓12萬台監視器遭入侵！全裸、分娩私密片「賣到中國非法網站」

溜滑梯「阿公與阿嬤肉體交疊」！辯純聊天 男判拘女也慘了