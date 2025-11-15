內湖公司聚餐首選！結合川菜與客家菜的創意佳餚，旗魚芋頭米粉盅廣受好評，稻草牛柔軟多汁超推薦

跟著先生公司聚餐，來到鄰近捷運西湖站的巷上食璞川菜客家菜，

由擁有30年以上川菜經驗以及20年的客家料理經驗的主廚坐鎮，

菜色以川菜、客家菜等創意佳餚為主，不僅精緻充滿視覺效果，

調味料理上更滿足味蕾，吃過不會失望的內湖好吃餐廳。

巷上食璞川菜客家菜斜對面有收費立體停車場，

路邊有機車停車格，不管是搭捷運還是開車錢來都很方便。

台北內湖｜巷上食璞川菜客家菜

餐廳內的空間相當寬敞，一樓與二樓都有不少座位，

而且大圓桌不少，適合聚餐聚會的好地點。

台北內湖｜巷上食璞川菜客家菜

一壺冰涼的茶和烏梅汁，解渴又暢快。

台北內湖｜巷上食璞川菜客家菜

首先從冷盤開始，百花烏魚子的擺盤相當精美，切成頗有厚度的烏魚子，

紮實而綿密，微微黏牙是其烏魚子的特色，搭配白蘿蔔平衡很可以。

台北內湖｜巷上食璞川菜客家菜

巷上食璞川菜客家菜的客家鹽焗雞非常之嫩，皮滑肉juicy，

沒有乾柴老硬的問題，不用沾醬吃得到雞肉本身的甜味，相當可口。

台北內湖｜巷上食璞川菜客家菜

沒有白飯但有一大鍋的旗魚芋頭米粉盅！

選用比較粗的米粉，搭配炒過的旗魚肉、芋頭以及花枝丸，料多實在口味一絕。

湯頭清甜外因為加入油蔥，讓整體的風味更香，米粉滑溜順口，

這道真的廣受好評，讓人紛紛想買冷凍包回家。

台北內湖｜巷上食璞川菜客家菜

台北內湖｜巷上食璞川菜客家菜

台北內湖｜巷上食璞川菜客家菜

平分成兩盤的干貝，唯美的配色擺盤有夠精緻，

甜椒細滑嫩口，干貝厚實軟嫩，讓人意猶未盡的好味道。

台北內湖｜巷上食璞川菜客家菜

這道終於帶來川菜味道的乾鍋海大蝦，尺寸碩大搭配甜豆、馬鈴薯的配料，火辣過癮。

蝦肉緊實辣中帶蝦肉的甜味，馬鈴薯緊緊巴著醬汁的香辣，

綿密而辣得過癮，愛吃辣的應該會喜歡。

台北內湖｜巷上食璞川菜客家菜

台北內湖｜巷上食璞川菜客家菜

看起來也蠻重口味的蒜香軟殼蟹，實際上微微小辣並不會很明顯，

軟殼蟹酥脆不刮口，咬起來相當香。

台北內湖｜巷上食璞川菜客家菜

巷上食璞川菜客家菜推薦必吃的稻草牛，切塊前會先端上桌詢問是否需要拍照，

拍完才會送回廚房分切。用稻草綑綁的帶骨牛小排，份量與氣勢都很壯觀。

台北內湖｜巷上食璞川菜客家菜

加上黑胡椒醬的牛小排，柔軟幾乎入口即化，

肉嫩到老人跟小孩都可以輕鬆品嚐啊。

台北內湖｜巷上食璞川菜客家菜

台北內湖｜巷上食璞川菜客家菜

一大盤的酸菜魚端上桌時就可以聞到其香與酸的刺激，

魚肉細緻但味道沒有很吃進去，需要搭配底下的酸菜讓酸味更明顯，

酸的蠻自然的，適合配白飯。

台北內湖｜巷上食璞川菜客家菜

台北內湖｜巷上食璞川菜客家菜

清爽甘甜的雞湯很純粹很好喝。

台北內湖｜巷上食璞川菜客家菜

台北內湖｜巷上食璞川菜客家菜

用老皮嫩豆腐&鮮蔬來作為最後的結尾，簡單而清雅，

柔軟的老皮嫩豆腐味道甜甜的，口感跟調味都討喜，鮮蔬是水蓮，脆彈清爽是安全牌。

台北內湖｜巷上食璞川菜客家菜

台北內湖｜巷上食璞川菜客家菜

台北內湖｜巷上食璞川菜客家菜

可愛的甜點上桌，雖然看不出是什麼圖案？但成功的擄獲了小朋友的心啊。

跟預想中的抹茶紅豆包一樣，趁熱吃包子皮鬆軟紅豆綿密不死甜，還算不錯。

台北內湖｜巷上食璞川菜客家菜

台北內湖｜巷上食璞川菜客家菜

台北內湖｜巷上食璞川菜客家菜

台北內湖｜巷上食璞川菜客家菜

四季水果供應的是香吉士和芭樂，香吉士甜度高，芭樂一般。

台北內湖｜巷上食璞川菜客家菜

初訪巷上食璞川菜客家菜菜印象不錯，多道料理都很喜歡與滿意，

最推的是旗魚芋頭米粉盅和稻草牛，整體用餐環境舒適、餐點美味，適合家族聚餐、公司聚會等。

巷上食璞川菜客家菜

所在地址：臺灣臺北市內湖區瑞光路513巷22弄15號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30–14:00, 17:30–21:00

店家電話：02-8752-5382

文章來源：Irene's 食旅．時旅