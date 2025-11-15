內湖公司聚餐首選！結合川菜與客家菜的創意佳餚，旗魚芋頭米粉盅廣受好評，稻草牛柔軟多汁超推薦
跟著先生公司聚餐，來到鄰近捷運西湖站的巷上食璞川菜客家菜，
由擁有30年以上川菜經驗以及20年的客家料理經驗的主廚坐鎮，
菜色以川菜、客家菜等創意佳餚為主，不僅精緻充滿視覺效果，
調味料理上更滿足味蕾，吃過不會失望的內湖好吃餐廳。
巷上食璞川菜客家菜斜對面有收費立體停車場，
路邊有機車停車格，不管是搭捷運還是開車錢來都很方便。
餐廳內的空間相當寬敞，一樓與二樓都有不少座位，
而且大圓桌不少，適合聚餐聚會的好地點。
一壺冰涼的茶和烏梅汁，解渴又暢快。
首先從冷盤開始，百花烏魚子的擺盤相當精美，切成頗有厚度的烏魚子，
紮實而綿密，微微黏牙是其烏魚子的特色，搭配白蘿蔔平衡很可以。
巷上食璞川菜客家菜的客家鹽焗雞非常之嫩，皮滑肉juicy，
沒有乾柴老硬的問題，不用沾醬吃得到雞肉本身的甜味，相當可口。
沒有白飯但有一大鍋的旗魚芋頭米粉盅！
選用比較粗的米粉，搭配炒過的旗魚肉、芋頭以及花枝丸，料多實在口味一絕。
湯頭清甜外因為加入油蔥，讓整體的風味更香，米粉滑溜順口，
這道真的廣受好評，讓人紛紛想買冷凍包回家。
平分成兩盤的干貝，唯美的配色擺盤有夠精緻，
甜椒細滑嫩口，干貝厚實軟嫩，讓人意猶未盡的好味道。
這道終於帶來川菜味道的乾鍋海大蝦，尺寸碩大搭配甜豆、馬鈴薯的配料，火辣過癮。
蝦肉緊實辣中帶蝦肉的甜味，馬鈴薯緊緊巴著醬汁的香辣，
綿密而辣得過癮，愛吃辣的應該會喜歡。
看起來也蠻重口味的蒜香軟殼蟹，實際上微微小辣並不會很明顯，
軟殼蟹酥脆不刮口，咬起來相當香。
巷上食璞川菜客家菜推薦必吃的稻草牛，切塊前會先端上桌詢問是否需要拍照，
拍完才會送回廚房分切。用稻草綑綁的帶骨牛小排，份量與氣勢都很壯觀。
加上黑胡椒醬的牛小排，柔軟幾乎入口即化，
肉嫩到老人跟小孩都可以輕鬆品嚐啊。
一大盤的酸菜魚端上桌時就可以聞到其香與酸的刺激，
魚肉細緻但味道沒有很吃進去，需要搭配底下的酸菜讓酸味更明顯，
酸的蠻自然的，適合配白飯。
清爽甘甜的雞湯很純粹很好喝。
用老皮嫩豆腐&鮮蔬來作為最後的結尾，簡單而清雅，
柔軟的老皮嫩豆腐味道甜甜的，口感跟調味都討喜，鮮蔬是水蓮，脆彈清爽是安全牌。
可愛的甜點上桌，雖然看不出是什麼圖案？但成功的擄獲了小朋友的心啊。
跟預想中的抹茶紅豆包一樣，趁熱吃包子皮鬆軟紅豆綿密不死甜，還算不錯。
四季水果供應的是香吉士和芭樂，香吉士甜度高，芭樂一般。
初訪巷上食璞川菜客家菜菜印象不錯，多道料理都很喜歡與滿意，
最推的是旗魚芋頭米粉盅和稻草牛，整體用餐環境舒適、餐點美味，適合家族聚餐、公司聚會等。
所在地址：臺灣臺北市內湖區瑞光路513巷22弄15號
營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30–14:00, 17:30–21:00
店家電話：02-8752-5382
文章來源：Irene's 食旅．時旅
