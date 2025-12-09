內湖公寓火警！火舌濃煙竄出 3人送醫幸無大礙

台北市 / 綜合報導

昨(8)日深夜11點多，台北市內湖區一處住宅發生火警，4樓陽台冒出熊熊火光，零星火花不斷順著燒融的鐵窗往下滴，警消獲報到場拉水線灌救，疏散33名住戶，其中3人身體不適送醫，所幸沒有大礙。不過有民眾目擊火災剛發生時，4樓的陽台就冒出火光，疑似還看到有人在窗口，手持器具不斷撲火，是意外還是人為，警消將進一步調查。

公寓陽台冒出熊熊火光，濃濃黑煙直竄天際，鐵窗被燒到焦融變型，零星火花還不斷往下掉落，消防人員說：「那邊那邊，趕快去頂樓做疏散。」

廣告 廣告

消防員架起水線，朝火源方向噴灑，大喊要屋內住戶趕緊離開，深夜突發火警，附近住戶都嚇壞，穿著睡衣摀住口鼻，彼此互相攙扶，急忙跟隨警消疏散，住戶說：「好像沒有人受傷吧，有一個，4樓的有去叫他，他們有去叫他，隔壁的有去叫他們下來。」

這起火災就發生在，台北市內湖一處公寓，昨日深夜11點多，起火點在四樓，火勢迅速在15分鐘內被撲滅，一共疏散33人，其中4樓2名住戶身體不適，5樓住戶腹部疼痛共3人送醫，不過卻有民眾，在起火前直擊這個畫面，陽台冒出火光，但隱約看到一隻手，不斷用器具拍打火苗，一開始是零星火花，之後就變成熊熊大火。

附近住戶說：「這個巷子大型的車進不來，昨日如果風勢有大一點，有風的話，那就可能會很危險喔，助燃到這邊，那到時候，如果風勢一大，這邊燒起來，那就不可收拾了。」

這邊住戶多，若昨晚風大會不可收拾，巷弄內公寓起火，好在沒有造成嚴重傷亡，目擊民眾已經把拍到的畫面，提供給警消釐清起火原因。

原始連結







更多華視新聞報導

板橋公寓火警「傳爆炸聲」 幸迅速撲滅無人傷亡

高雄公寓火警！男稱燒雜物驅蟲 居民：街友占空屋

北市內湖驚見獼猴現蹤！ 居民：以為眼花了

