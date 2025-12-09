內湖公寓4樓竄火舌冒濃煙 3送醫33住戶疏散

內湖區民權東路一東4樓公寓8日晚間發生火警，造成3人送醫33住戶疏散。

台北市內湖區民權東路6段一棟公寓於昨（8）日深夜發生火警，消防局獲報後立即出動大量人力與機具前往救援。

火警發生在深夜11時27分許，地點位於民權東路6段90巷25弄的公寓。消防人員抵達時，發現火勢及濃煙正從四樓一戶的陽台竄出，隨即佈設水線進行灌救。經過約15分鐘的搶救，火勢於11時42分許成功撲滅。

警消獲報後，趕往案發地點救援。

此次火警中，起火戶的兩名住戶分別為85歲與51歲的張姓男子，因身體感到不適，被送往三軍總醫院治療。此外，住在隔壁五樓、66歲的羅姓女鄰居也因腹部疼痛送醫觀察。所幸三名傷者送醫時皆意識清醒，沒有生命危險。

警消統計，現場共疏散了33名住戶。起火戶燒損了傢俱及雜物，燃燒面積約11平方公尺。消防局共派遣了25輛各式消防車、3輛救護車以及70名警消人員到場處理。

至於詳細的起火原因，仍有待火調人員進一步勘查與釐清。

