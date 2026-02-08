內湖再生家具特賣會 千件家具競標掀搶購

▲臺北市環保局今日在內湖再生家具展示場舉辦「歲末年終再生家具特賣會」，現場展出上千件再生家具與腳踏車，供民眾尋寶競標，掀起熱烈搶購風潮。

【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】歲末迎新正是好時機，許多民眾紛紛為家中添購新家具，除舊布新迎新春。臺北市環保局今（8）日在內湖再生家具展示場舉辦「歲末年終再生家具特賣會」，現場展出上千件再生家具與腳踏車，供民眾尋寶競標，掀起熱烈搶購風潮。

活動內容多元豐富，除了限量免費發送再生土與堆肥外，還有書法老師現場揮毫贈送春聯，以及「花響鼓樂團」帶來震撼演出，傳統與創新交織，年味十足。吸引大批市民熱情參與，人人滿載而歸，現場氣氛熱鬧滾滾，洋溢著濃厚的迎新氛圍。

廣告 廣告

環保局指出，今日現場有推出即銷售一空的腳踏車100台，以及餐椅80張、置物櫃50組等總計1,013餘件特色再生家具及腳踏車，豐富多樣又便宜的家具，現場民眾一致表示「高品質低價格，真的很超值」!

環保局表示，面對全球淨零的潮流，新的一年希望市民能在日常生活中減少廢棄物，延續「愛物惜物」的精神，並以具體行動落實淨零生活，共同打造永續循環的低碳家園。