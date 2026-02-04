內湖再生家具特賣會2/8登場 千件家具競標迎新年

臺北市環保局將於2月8日上午9點至下午4點，在內湖再生家具展示場舉辦「歲末年終再生家具特賣會」，現場準備上千件再生家具與腳踏車供民眾競標選購，讓市民以小預算打造居家新氣象。

交通資訊。（圖／台北市政府）

活動當天將由環保局徐世勲局長親自拍賣2件珍品，分別為造型端莊大方的太師椅，以及木質紋理細膩自然、色澤溫潤雅致的收納大斗櫃。環保局表示，太師椅是中國傳統家具中最具代表性的座椅之一，櫃體方正穩重，愛好古物的民眾千萬別錯過。

再生家具拍賣會。（圖／台北市政府）

為迎接2026馬年到來，8日活動當天上午將邀請書法老師現場揮毫，寫下充滿年味的春聯與吉祥話，以及絹印活動讓參與者親手DIY專屬春聯，體驗墨香與創意交織的樂趣。現場更邀請「花響鼓樂團」帶來震撼演出，以花響鼓為核心，結合身心靈聲音作為樂器，融入新潮流行元素，呈現傳統與創新交織的獨特美感。

焦點拍賣物。（圖／台北市政府）

環保局為感謝市民響應愛物惜物，特別準備早鳥禮造型手機架，當天上午9點開始贈送給前往參加特賣會的市民朋友，限量200份贈完為止。活動現場並設置各項資源回收宣導攤位，包括限量免費發送再生土及堆肥等物品、二手物義賣攤位，以及書法老師現場揮毫贈送春聯等豐富內容。

環保局資源循環管理科科長林鈺惠表示，當週2月3日起至2月6日暫停內湖二樓拍賣及平日400元以下家具購買，併入2月8日特賣活動進行，歡迎大家把握機會前往參觀體驗。

