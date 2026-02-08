內湖再生家具特賣 民眾喊超值

台北市環保局在內湖的再生家具展示場舉辦「歲末年終再生家具特賣會」。(台北市環保局提供)

記者王誌成∕台北報導

歲末迎新是個好時機，許多人開始為家裡添購新家具，除舊布新迎接春天。台北市環保局八日在內湖的再生家具展示場舉辦「歲末年終再生家具特賣會」，現場展出上千件再生家具和腳踏車，吸引民眾前來尋寶競標，掀起搶購熱潮。

活動內容豐富多樣，除了限量免費發送再生土和堆肥外，還有書法老師現場揮毫贈送春聯，以及「花響鼓樂團」的精彩演出，傳統與創新交織，年味十足。許多市民熱情參與，大家都滿載而歸，現場氣氛熱鬧，洋溢著濃厚的迎新氛圍。

廣告 廣告

環保局指出，現場推出的一百台腳踏車、八十張餐椅和五十組置物櫃等，共計一千零十三件特色再生家具和腳踏車，種類豐富且價格便宜，民眾一致表示「高品質低價格，真的很超值」。

環保局表示，面對全球淨零的趨勢，新的一年希望市民能在日常生活中減少廢棄物，延續「愛物惜物」的精神，並以具體行動實踐淨零生活，共同打造永續循環的低碳家園。