內湖動物之家爆鼠患！志工、民眾曾遭咬傷 挨批像「米奇妙妙屋」

民眾黨台北市議員陳宥丞指出，內湖動物之家竟已成「米奇妙妙屋」 ，有成群的老鼠在籠舍旁亂竄，甚至在溜狗區驚見被狗咬死的老鼠屍體，還有志工、民眾投訴被咬傷。（圖／台北市議員陳宥丞研究室）

台北市大安區近日出現國內今年首例「漢他病毒症候群」死亡病例，豈料民眾黨台北市議員陳宥丞指出，內湖動物之家竟已成「米奇妙妙屋」 ，有成群的老鼠在籠舍旁亂竄，甚至在溜狗區驚見被狗咬死的老鼠屍體，還有志工、民眾投訴被咬傷。台北市動保處回應，新建動物之家預計於民國116年9月完工，將持續以杜絕食物來源方式防治鼠患。

陳宥丞表示，內湖動物之家本該是毛小孩等待新家的避風港，豈料竟長期鼠患肆虐，有志工、民眾近日投訴被咬傷，實際勘察後，發現在光天化日之下就能看到成群的老鼠在籠舍旁亂竄，甚至在溜狗區驚見被狗咬死的老鼠屍體，他說這種惡劣環境可能讓原本有意認養的民眾就此打退堂鼓，導致原本就緊繃的收容量雪上加霜。

廣告 廣告

此外，陳宥丞說，動保處也向他坦承，礙於經費與人力，除跳蚤壁蝨的藥劑目前「一年只能點一次」，但翻開藥劑的使用說明書，標準頻率明明是「一個月一次」，沒經費、沒人力不應該是讓毛小孩長期暴露在跳蚤、壁蝨甚至心絲蟲風險中的藉口。

陳宥丞提醒市府，這是很典型的破窗效應，當環境出現髒亂、鼠患無人處理，就會釋放出「這沒人管」的訊號，不僅會加速環境惡化，更會讓外界對市府的動保決心產生不信任。

針對人力缺口，他要求動保處建立標準培訓機制，讓熱心志工受訓後協助施點藥劑；經費不足方面，認為應動用預備金來採購足量藥劑，動保處則已承諾1月會有1725劑藥劑到貨，並將請獸醫師指導照護員落實點藥。

動保處回應，北市動物之家中繼園區因鄰近垃圾處理場，致鼠患問題持續無法根除，因此113年於園區內設置100組捕鼠器具物理性捕鼠，並定期巡檢更新餌料及加強物理捕鼠效果，且在動物舍內，飼料餵食完畢即收拾清潔，並於飼料儲藏區域等鼠患熱區設置黏鼠板及捕鼠籠加強捕鼠，也全面設置金屬製飼料桶防止鼠患。

動保處指出，收容犬隻每月均有吃心絲蟲預防藥物，每年至少2次會投予外寄生蟲預防藥物，已於114年11月完成投予所有收容去犬隻外寄生蟲預防藥物，並針對有感染症狀犬隻加強投予。目前新建動物之家預計116年9月完工，也有完整規畫飼料保存及垃圾存放，將持續以杜絕食物來源方式防治鼠患。

動保處考量，因動物之家附近環境生態佳，擔憂損及環境或誤抓其他野生動物，也擔心狗會誤食等狀況下，目前先以杜絕食物來源為主要處理方式。

更多中時新聞網報導

小綠人閃爍時過馬路 4月起不罰

替代役男遭輾 同學還原凌晨回訊沒醉

陳鴻同框秦菲菲 昔日諧星已是億萬富婆