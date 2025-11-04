內湖動物之家爆鼠患！議員批：變老鼠迪士尼樂園 動保處回應了

北市內湖動物之家傳出鼠患，不只毛孩會被老鼠帶來的跳蚤傳染疾病，志工、認養動物民眾都受到影響。（圖／台北市議員陳宥丞提供）

北市內湖動物之家傳出鼠患，議員陳宥丞接獲陳情指出，犬舍老鼠橫行，不只毛孩會被老鼠帶來的跳蚤傳染疾病，北市動保處同仁和志工、甚至認養動物民眾都會受到影響，但動保處一年只點一次除蚤藥劑，根本原因在人力不夠、藥劑不足，應組織志工協助點藥，經費不足就申請預備金，藉此減少因為跳蚤導致傳染病的可能。動保處回應，犬用藥劑1725劑這個月會到貨，會請獸醫師指導動物照護員點劑，其餘會再研議處理。

陳宥丞指出，跳蚤全年都會寄生在狗和貓的身上，當跳蚤叮咬毛孩時，會將少量唾液注入皮膚，因而引發過敏反應致使皮膚發癢，讓毛孩過度搔抓及啃咬造成皮膚受損，進而引起細菌感染等更嚴重的皮膚炎；若狗貓不小心誤食跳蚤時，可能會因此感染到消化道寄生蟲「絛蟲」；此外跳蚤本身也會傳播貓抓熱的細菌，當人被貓抓傷時可能會被感染。

陳宥丞說，而壁蝨則會導致被寄生的狗感染焦蟲，是致命的血液寄生蟲疾病；壁蝨也會傳播萊姆病，是人畜共通的傳染病，如果延誤治療，感染可能擴散至關節、心臟和神經系統，並可能導致持續性的症狀引發更嚴重的健康問題。

陳宥丞表示，這些問題是飼主和毛孩要共同面對的，所以市面上就會有許多藥劑，是專門用來保護毛小孩免於跳蚤、壁蝨以及蚊蟲的叮咬，才能有效避免傳染病的威脅；另因為在台灣蚊子是心絲蟲傳播的媒介，心絲蟲感染初期會在停留在皮膚下，後期會進入心血管系統破壞心臟功能，對毛小孩來說是致命性的寄生蟲傳染病。

陳宥丞指出，內湖動物各犬舍鼠患肆虐，甚至在遛狗區出現被狗咬死的老鼠屍體。（圖／台北市議員陳宥丞提供）

有關北市動物之家裡的毛小孩有無使用藥劑、多久用一次、是使用哪些藥劑？動保處回應，流浪狗進動物之家點交時就會點除跳蚤和除壁蝨的藥劑，夏季會重新補強一劑，而心絲蟲每個月都會為犬貓施打藥劑。陳宥丞表示，除跳蚤和除壁蝨這2種滴劑正常來說在家裡養，應該多久要使用一次？動保處說，2至3個月間。陳宥丞指出，依據藥劑使用辦法是1個月1次，但動物之家動物只能1年點1次，是不是藥劑不夠、人力不足。

陳宥丞直言，內湖動物之家現在變成老鼠的迪士尼樂園，各犬舍的鼠患堪稱肆虐的地步，甚至在遛狗區，已經出現被狗咬死的老鼠屍體。老鼠會帶來的人畜共通病症包括漢他病毒症候群、鼠疫、鼠咬熱、沙門氏桿菌、鉤端螺旋體病等，今年至少有2個以上的內部志工反應被跳蚤咬、怕到不敢來幫忙，來參觀想要認養的民眾也望之卻步。

陳宥丞說，如果再不解決鼠患問題，不只會讓裡面的毛小孩被老鼠帶來的跳蚤傳染疾病，動保處同仁和志工、甚至是要去認養動物的民眾的身體健康，都會被嚴重的威脅，更進一步也會影響到去認養動物的意願。

陳宥丞表示，鼠患根治前的緩衝配套措施，就是讓動物之家在現有駐點獸醫指導下，組織志工協助點跳蚤藥，如果經費不足就向市長申請預備金，當貓狗點跳蚤藥就成為能活動的除蚤機，藉此減少因為跳蚤導致鼠疫在犬舍出現傳染病的可能。

動保處說，無法用老鼠藥滅鼠的原因，是因為擔心吃了老鼠藥的老鼠，到處亂竄時可能會被狗吃到，導致收容的犬隻中毒，因此只能靠傳統黏鼠板與捕鼠籠，但效果很差，所以無法解決目前鼠滿為患的問題；犬用藥劑1725劑這個月會到貨，會請獸醫師指導動物照護員點劑，其餘會再研議處理。

