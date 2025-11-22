內湖區週美里守望相助隊榮獲特優 市長親臨頒獎

論壇中心/綜合報導國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌昨舉行藍白高峰會，雙方互送禮物，也就2026選舉合作進行初步對話，而對於該怎麼合，似乎要等藍白更進一步詳談才有結果，國民黨副主席李乾龍表示，基隆市的搭配就是藍白合成功案例，每個地方有不同機制，用聯合政府在地方政府合作，應該也可行。＜更多內容請看影片連結＞資深媒體人邱明玉在《頭家來開講》節目中指出，藍白合如果就李乾龍的講法，國民黨一定不虧，反正副手是民眾黨的，剛好整碗捧去，不要扯我國民黨的後腿，我認為對藍是不虧的，「但如果對柯文哲來講，每個都當副手，全部變小藍，那就等於民眾黨解散」，所以柯文哲最近復出的動作，代表他對這樣子的模式有疑慮，邱明玉更提到，2026選舉不只有縣市長的談判，還有議員席次，「小雞的席次要怎麼談」，國民黨一定會覺得，副手都讓了小雞就別談了，然而換作是柯文哲，一定是「我選不上，你也別想好過」的概念，他會藉此跟藍有談判，除非黃國昌要放生那些要選的小雞，否則這一定是民眾黨現在面臨的危機。原文出處：副手是解套？小雞怎選？邱明玉：難怪柯要出來！ 更多民視新聞報導黃國昌再扯「蘇貞昌騙神明」！周軒揪「這事」轟忘恩負義鄭麗文唱和中國？喊「2028不一定有和平選舉」 林飛帆回應了「三腳督」或「一對一」？ 蘇巧慧：我的面試官是400萬新北市民

民視影音 ・ 12 小時前