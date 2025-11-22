內湖區週美里守望相助隊榮獲特優 市長親臨頒獎
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市114年守望相助隊示範觀摩會於114年11月21日18時，假臺北市內湖區行政中心8樓集會堂舉行，市長親臨頒獎，感謝及肯定臺北市各績優守望相助隊1年來對臺北市治安之協助奉獻。
「守望相助」工作在臺北市政府積極推動下，截至114年10月止，已成立里、無給職社區守望相助隊計346隊、1萬5,971人。為鼓勵士氣，市政府對巡守員執行巡守勤務有具體優良事蹟者，每年辦理評核，依考評成績辦理獎勵、表揚。
今(114)年度共有329支隊伍參加評核，評選出榮譽特優13隊、特優26隊、優等20隊及甲等18隊。其中內湖區週美里守望相助隊自民國108年1月成立以來，從社區永續發展理念出發，落實社區治安、犯罪預防、家暴兒虐防治、潔淨家園，在社區多處改造成亮點，去除治安死角等工作，本年度為社區民眾服務案件達240多件，並與轄區派出所結合深入鄰里，加強反毒宣導，金融機構ATM巡守等勤務，有效遏止詐騙車手在轄區活動。
本次示範觀摩之週美里守望相助隊，在隊(里)長丘麗玲用心帶領下，榮獲特優隊伍，相當難能可貴；另「警力有限、民力無窮」，預防犯罪發生單靠警力是不夠的，要靠全體市民秉持守望相助之共識，防制犯罪發生，始能共創安居城市。
