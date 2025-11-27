內湖商圈尋覓理想住家 文心日日、湖光CD、涵碧園受關注 15

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

台北市內湖區是不少人理想居住地點，因為生活機能完善，加上大片綠意景觀與充沛醫療資源，吸引許多民眾前往尋找合適住宅。永慶房屋分享永慶房仲網上熱門點閱社區，發現「文心日日」、「湖光CD」、「涵碧園」是民眾關注熱點，不管單身、小家庭或大家庭都能找到屬意的物件。

永慶房屋內湖民權直營店長林明承表示，屋齡7年的「文心日日」，從社區走到民權東路六段或是成功路都很近，搭乘公車十分便利。社區也擁有氣派接待大廳，二樓公設有廚藝教室、閱讀室與接待空間，地下室也有特別設計公用洗衣間，還細分為寵物用或是大型衣物等類別，整體的規劃相當不錯。

「文心日日」規劃一到三房型，17坪到49坪，兩房是主力，大多數是26坪到30坪間，目前成交單價98–108萬元間，兩房加上車位約3千萬元左右。林明承也表示，「文心日日」在三總商圈來說是相對有質感的社區。住戶多半是退休要換房，也有三總醫師指名這個社區，未來還有民生汐止線捷運站出口，距離不到300公尺、步行三分鐘就到，交通便利性會再提升。

永慶房屋文德捷運直營店長王信富表示，「湖光CD」屋齡18年，社區近文德捷運站，步行約5到10分鐘距離，旁邊就是湖光市場，臨近三軍總醫院，前往碧湖公園也很方便，生活機能強。社區挑高3.6米，梯間可代收垃圾，住戶不用到地下室才能倒垃圾，相當方便。

「湖光CD」規劃9坪、15坪行還有26坪型。特點是公設比僅23%，以目前市場上套房產品公設比大多33%以上相比，「湖光CD」有極大優勢。此外，社區實價登錄單價相對親民，15坪型每坪平均成交95–97萬元，總價約1500萬元，鄰近類似格局平均單價都要100萬元到110萬元起跳，景觀戶甚至單價上看130萬元起，對於退休族群、三總醫護人員、小家庭或在家工作者都很適合。

「涵碧園」屋齡18年，101戶，基地面積900多坪，公設比28%也很吸引人，王信富表示，社區擁有中庭、游泳池跟健身房等設施，公設比還不到30%，加上社區後面鄰近保護區，所以各種坪型都有綠意景觀。管理相當嚴謹，除了24小時管理，車道口還設有管理哨，千坪內社區少有。

王信富表示，「涵碧園」規劃36坪、45坪跟55坪，三房到四房等三種房型，去年實價登錄每坪83萬元到89萬元。以這樣的質感及屋齡條件，低於市場行情不少。近期市場行情來看，三房坪型總價3200–3500萬元，價格很有競爭力。只是釋出量一直以來都很少，除了三總醫師及公司主管，也適合人口數比較多的家庭。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

