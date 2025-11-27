內湖商圈尋覓理想住家 文心日日、湖光CD、涵碧園受關注
CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導
台北市內湖區是不少人理想居住地點，因為生活機能完善，加上大片綠意景觀與充沛醫療資源，吸引許多民眾前往尋找合適住宅。永慶房屋分享永慶房仲網上熱門點閱社區，發現「文心日日」、「湖光CD」、「涵碧園」是民眾關注熱點，不管單身、小家庭或大家庭都能找到屬意的物件。
永慶房屋內湖民權直營店長林明承表示，屋齡7年的「文心日日」，從社區走到民權東路六段或是成功路都很近，搭乘公車十分便利。社區也擁有氣派接待大廳，二樓公設有廚藝教室、閱讀室與接待空間，地下室也有特別設計公用洗衣間，還細分為寵物用或是大型衣物等類別，整體的規劃相當不錯。
「文心日日」規劃一到三房型，17坪到49坪，兩房是主力，大多數是26坪到30坪間，目前成交單價98–108萬元間，兩房加上車位約3千萬元左右。林明承也表示，「文心日日」在三總商圈來說是相對有質感的社區。住戶多半是退休要換房，也有三總醫師指名這個社區，未來還有民生汐止線捷運站出口，距離不到300公尺、步行三分鐘就到，交通便利性會再提升。
永慶房屋文德捷運直營店長王信富表示，「湖光CD」屋齡18年，社區近文德捷運站，步行約5到10分鐘距離，旁邊就是湖光市場，臨近三軍總醫院，前往碧湖公園也很方便，生活機能強。社區挑高3.6米，梯間可代收垃圾，住戶不用到地下室才能倒垃圾，相當方便。
「湖光CD」規劃9坪、15坪行還有26坪型。特點是公設比僅23%，以目前市場上套房產品公設比大多33%以上相比，「湖光CD」有極大優勢。此外，社區實價登錄單價相對親民，15坪型每坪平均成交95–97萬元，總價約1500萬元，鄰近類似格局平均單價都要100萬元到110萬元起跳，景觀戶甚至單價上看130萬元起，對於退休族群、三總醫護人員、小家庭或在家工作者都很適合。
「涵碧園」屋齡18年，101戶，基地面積900多坪，公設比28%也很吸引人，王信富表示，社區擁有中庭、游泳池跟健身房等設施，公設比還不到30%，加上社區後面鄰近保護區，所以各種坪型都有綠意景觀。管理相當嚴謹，除了24小時管理，車道口還設有管理哨，千坪內社區少有。
王信富表示，「涵碧園」規劃36坪、45坪跟55坪，三房到四房等三種房型，去年實價登錄每坪83萬元到89萬元。以這樣的質感及屋齡條件，低於市場行情不少。近期市場行情來看，三房坪型總價3200–3500萬元，價格很有競爭力。只是釋出量一直以來都很少，除了三總醫師及公司主管，也適合人口數比較多的家庭。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
【有影】永慶AI特助勇奪LINE「最佳創新科技運用獎」金獎 領先業界進入全新「問房」時代！
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
六都購屋縮水最嚴重5區出爐！龜山平均減36%全台第一
近年房價快速上漲，在購屋總價的考量之下，民眾購屋越買越小！永慶房產集團盤點六都行政區2023年8月到2025年7月的實價登錄資料發現，桃園市「龜山區」平均單戶交易面積減少達36.5%，位居全台第一，台中市「中區」則減少20.4%，高雄市「鹽埕區」、「新興區」的面積也有20.3%、18.5%的減幅，顯示小宅化的趨勢不僅明顯，更席捲六都。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
昔"住宅典範"成人間煉獄? 香港宏福苑災前外觀曝
生活中心／綜合報導香港「宏福苑」昨天（26日）下午發生大火，造成嚴重死傷，根據了解，宏福苑已經有42年歷史，屬於大型集合住宅社區，類似台灣的社會住宅，香港政府早年的居屋計劃，讓這邊曾經是住宅典範，如今卻因為要大整修，8棟大廈，一夕之間，燒了7棟。香港房產「宏福苑」介紹：「8棟大廈相連多層停車場，圍著學校及籃球場而建。」這樣的房型，在台灣，肯定是黃金住宅，旁邊公園綠地、學區、還有海景，交通、商場也方便，位在香港大埔海港灣邊的宏福苑，週三下午一場大火，幾乎付之一炬。香港宏福苑是大型集合住宅，類似台灣的社會住宅，8棟大樓，都在30層以上，已經在這邊42年了，因為屋齡也有一定年紀，去年7月拉皮大整修，屋外棚架也已經架了超過一年，預計明年3-6月就要拆，曾經的住宅典範，是當年香港居住正義重要一環，一夕之間，燒了7棟，影響上千住戶。香港宏福苑8棟集合型住宅，曾是當地住宅典範（圖／中原地產）香港室內設計師：「這個單位的實用面積，是460呎（約13坪），屬於一個兩房一廳的單位，進來大門的位置，其實這個位置有一面牆，分隔廚房和玄關的部分，也因為看上去這個位置，有一點局促的感覺。」因為香港地狹人稠、房價又居高不下，宏福苑是早年的居屋計畫，是為了協助中低收入戶家庭，能夠以低價來購屋、租屋，平衡房價壓力，總共大約2000戶，住了將近5000人，但每戶只有14坪左右，現在還住裡面的大多是長者，逐漸成為高齡化社區，也因次，大火來時，很多人根本來不及逃。香港宏福苑8棟住宅，一夕間燒毀7棟（圖／民視新聞）作為全球人口密度最高的城市之一，住的問題，在香港本就大不易，現在因為外牆維修釀成大火，還帶走44條人命，以及上千戶居民面臨無家可歸，原本的居住正義，彷彿成了人間煉獄，引發國際關注。原文出處：昔「住宅典範」成人間煉獄？ 香港宏福苑災前外觀曝 更多民視新聞報導香港大火／宏福苑淪煉獄！住戶爆「一個月前擔憂」成預言香港大火／為何要用「竹子搭鷹架」？港營建商解答了香港殉職消防員「本預計下個月結婚」！10年女友貼文惹哭上萬網民民視影音 ・ 3 小時前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 4 小時前
大火吞宏福苑7棟樓！他絕望告別「燒到了…各位保重」 結局曝光
香港大埔宏福苑26日下午發生火警，火勢迅速延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬，目前死亡人數增至44人、279人失聯。現在網路上瘋傳一段對話，看到有一名受困民眾，發現大火已經燒到自家窗外，絕望在群組留下遺言，「燒到了…各位保重。」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
（影）啦啦隊隊長2年前KTV遭環抱性騷 自爆「黑人當面向她道歉」
樂天女孩韓籍成員廉世彬昨被爆遭黃姓韓籍經紀人長期騷擾，引發外界關注啦啦隊工作環境安全。職籃啦啦隊《Queens》隊長Amber 今（27日）與海產出席「鱸石共鮮節」活動時，也提到自己兩年前遭遇性騷事件。Amber當年曾被爆在KTV聚會時遭PLG時任代理執行長周崇偉強抱。她今受訪時再次還原當時情況，坦自由時報 ・ 3 小時前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 2 天前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 1 天前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
母過世留老房「賣還是不賣」兄妹鬧翻！房產繼承僵局無解？律師揭3策略：有人不同意也能賣
台灣正迎來資產交接潮，據內政部統計，今年光是上半年，全國建物的繼承移轉量，就多達3.9萬棟，寫下同期新高，然而子女繼承到房產只是第一堂課，如何圓滿處理才是真正的難題，有律師分享實際案例，一位母親在過世後，將老房繼承給子女，兄弟姐妹卻因為對處置的想法不同，結果引發紛爭，究竟有哪些方式，可以解決這類僵局？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 1 天前
直播1小時狂賣86間房、卻破產3次！帥過頭炒房斷頭告白：竹南房價從13萬飆到55萬「除了我、大家都賺翻」
靠炒房聞名的投資客「帥過頭」（本名黃家進），曾買賣6千多間房子、資產超過億元。他在2014年因看準台積電設廠題材，炒作苗栗竹南房產，打著「台積電來了漲三成、帥過頭來了漲三倍」的聳動廣告，吸引網友加入炒房團。Yahoo奇摩房地產 ・ 2 天前
NBA》勇士一哥Curry右大腿挫傷將接受核磁共振檢查 總教練Kerr：「希望他能恢復地快一點」
NBA美國職籃金州勇士今天（27日）以100比104不敵休士頓火箭，球隊一哥Stephen Curry在比賽末段因右大腿挫傷一度跛腳走回板凳，而球隊也將安排他接受MRI檢查，以確認傷勢並評估出賽狀況。總教練Steve Kerr透露：「希望他能恢復得快一點，但我們必須先撐住。」Yahoo奇摩運動 ・ 1 小時前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範 「對自己失望」向高中生道歉
體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。FTV Sports ・ 23 小時前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
影／宏福苑大火慘況曝！最新空拍畫面直擊 爆炸聲狂響
香港大埔「宏福苑」社區大火釀成44人死亡、279人失蹤，包含一位當場殉職的消防員，今（27日）清晨最新的空拍畫面也曝光，還有3棟持續狂燒，濃煙狂竄幾乎整個香港全境都看得到。中天新聞網 ・ 8 小時前