內湖國小 樂動無礙、團結有愛 內湖國小期末特教闖關活動

記者王誌成／台北報導

台北市教育局十七日表示，內湖國民小學每年舉辦特教闖關活動，促進特殊教育學生的身心發展。今年主題為「樂動無礙．團結有愛」，設計四大關卡，活動結合體能與團隊合作，根據學生需求與能力設計挑戰與趣味並重的內容。在師長引導下，學生們勇於嘗試、互相鼓勵，獲得成就感，學習尊重與關懷，讓校園充滿溫馨氛圍。

第一關「眾星拱月亮」學生透過分工完成任務，練習動作控制與節奏調整，提升協調能力，並培養耐心與合作精神；第二關「毛毛蟲競速」學生需同步前進，學習聆聽指令與觀察他人，強化社會技巧與團隊意識；第三關「無敵風火輪」學生運用全身力量與平衡感完成挑戰，提升核心肌群與動作穩定度，並在練習中建立自信，體會合作的重要性；第四關「袋鼠跳跳樂」活動氛圍輕鬆有趣，深受學生喜愛，為整場活動畫下歡樂的句點。

此次活動的圓滿完成，感謝校長和師長的用心規劃及全程陪伴，同時，學校志工隊的媽媽們無私付出，細心關注每位孩子的需求，成為活動中堅實的後盾。因為有企業志工和志工媽媽們的參與，活動不僅順利完成，更充滿愛與支持，為孩子們留下珍貴的學習回憶。

內湖國小的期末特教闖關活動是學生學習成果的展現，學校將結合內外資源，規劃多元且溫暖的學習活動，營造友善包容的校園，讓每位孩子在愛與支持中快樂學習，實現「樂動無礙、團結有愛」的教育願景。