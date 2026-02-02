內湖塞車有救了？台北捷運「3新站」2月開工 超美模擬圖曝光

記者蔣季容／台北報導

內湖交通壅塞終於有救了！台北市捷運局表示，串接內湖科技園區、南港軟體園區及信義計畫區的「捷運東環段」，其中連結內科核心的Y30、Y31、Y32三座地下車站，將於2月4日正式開工，預計2032年9 月完工後，將大幅縮短內科至信義計畫區、南港軟體園區的通勤時間。

台北市捷運局指出，連結內湖科技園區的環狀線東環段CF710區段標工程於去年10月29日決標，即將於2月4日歡慶開工。東環段完工後，環狀線將成為全長約49.3公里的完整環型路網，旅客可一車直達，無需頻繁進入市中心轉乘，有效分擔既有路網的過載壓力。

大港墘公園內的 Y32 站將被打造成「科技人的森林驛站」，以「捷運融入公園」為核心概念。（圖／台北市捷運局提供）

Y32車站模擬圖曝光！將捷運融入公園

台北市捷運局說明，位於內湖科技園區核心的大港墘公園內之Y32車站，將以「科技人森林驛站」為設計主軸，結合下凹式廣場、玻璃帷幕與流線型屋頂，打造兼具交通、休憩與公共活動功能的城市綠洲。該站以創新建築理念與友善公共空間結合，將為內湖科技園區帶來全新的生活體驗與發展契機。

台北市捷運局提及，Y32車站出入口設置於瑞光路旁的大港墘公園內，設計上以「捷運融入公園」為核心精神，保留既有綠地風貌，讓車站成為公園景觀的一部分，而非突兀的交通設施；透過景觀延續與空間整合，打造兼具交通機能與休憩功能的友善場域。

車站前方特別規劃「下凹式廣場」，以低於地坪的開放空間形式。（圖／台北市捷運局提供）

台北市捷運局進一步表示，車站前方特別規劃「下凹式廣場」，以低於地坪的開放空間形式，引導自然光與綠意深入站體內部，有效改善地下空間常見的封閉與陰暗感。捷運局提及，寬敞的下凹式廣場除作為進出車站的重要節點，也可提供民眾休憩或舉辦市集、音樂會、親子活動等多元活動，成為大港墘公園中具指標性的公共亮點空間。

捷運局長鄭德發表示，在設計重點上，Y32車站充分回應內湖科技園區高密度工作族群與周邊社區居民多元需求。下凹式廣場提供舒適的停留與休息空間，讓居民與上班族在繁忙生活中，也能享有一處放鬆身心的城市綠洲。鄭德發說，車站大廳大量採用玻璃帷幕設計，將公園景觀與自然採光引入室內，營造明亮、通透且貼近自然的乘車環境，宛如大安森林公園站般充滿綠意，形成「森林驛站」的沉浸式休憩環境。

台北市捷運局強調，捷運出入口以流線型曲線屋頂造型呈現，不僅具備遮陽避雨功能，更與公園地景自然銜接，強化整體景觀特色，使車站出入口宛如公園中的一座設計裝置，保留原有公園的林蔭花徑與城市客廳氛圍，提升公共空間的整體質感與識別度。

捷運出入口以流線型曲線屋頂造型呈現，不僅具備遮陽避雨功能，更與公園地景自然銜接，強化整體景觀特色。（圖／台北市捷運局提供）

台北市捷運局進一步說明，CF710區段標工程範圍路線北起環狀線北環段Y29站尾軌之儲車軌區，經敬業三路、沿樂群二路於濱江國中旁設置Y30站，轉進瑞光路於洲子二號公園旁設置Y31站，直行至大港墘公園旁設置Y32站，後續沿瑞光路轉至瑞光公園內Y33站（不含）北側外緣為止。該區段標全長約2.91公里，包括三座地下車站（Y30站，Y31站，Y32站）、四段潛盾隧道。

