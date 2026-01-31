內湖夜櫻季正式點燈！ 預估「這五天」迎來寒櫻盛開巔峰





「2026 樂活夜櫻季」昨日（1月30日）於內湖樂活公園璀璨登場！今年以「永續」為策展核心，邀請藝術家將廢鐵件轉化為大型地景藝術，結合阿卡貝拉人聲與多國舞蹈表演揭開序幕。副市長李四川強調，隨樂活二期地下停車場全面開放，賞櫻環境更趨成熟。目前花開約二成，預估 2月9日至13日 將進入最佳賞花期。現場不僅有風格市集，更祭出 IG 短影音大賞，邀請市民在春節期間走入內湖，體驗資源循環與花藝美學交織的浪漫春夜。

永續概念入花季：廢鐵件再生的公共美學

今年夜櫻季不僅是視覺盛宴，更具備環境教育意義：

藝術家陳文傑跨界： 現場展出多組由廢棄鐵件再製的大型裝置藝術。副市長李四川與公園處處長藍舒凢表示，透過材料再利用，展現臺北推動環境友善與資源循環的決心，讓藝術與植栽共同塑造豐富的光影層次。

場域優化： 隨著二期地下停車場完工開放，園區動線更為流暢開闊，提供市民高品質的散步空間。

追花預警：2/9~2/13 最佳賞花期，2/7 櫻下畫映日登場

想捕捉最美櫻花倒影？請筆記以下重要時程：

1.盛開預測： 目前整體花況約 二成，隨氣溫回暖，預計 2月9日（一）至2月13日（五） 為寒櫻盛開巔峰，建議市民把握該時段前來。

2.假日限定活動： 2月7日（六） 將舉辦「櫻下畫映日」主題活動，讓市民在不同時段體驗夜櫻的多變風貌。

3.藝術表演： 開幕夜由阿卡貝拉人聲樂團、東湖國小弦樂團及新住民「美麗多元舞蹈團」接力演出，展現內湖多元文化活力。

數位互動與在地商圈：拍影音、填問卷、拿好禮

活動串聯在地能量，推出多項限定回饋：

IG 短影音大賞： 拍攝 15 至 60 秒夜櫻短片紀錄，有機會贏得 無線降噪耳機 及香氛生活禮品。

商家優惠： 出示官網或粉專畫面，即可享有周邊特約商家的花季限定折扣，鼓勵民眾漫遊東湖社區。

實體好禮： 現場打卡並填寫問卷，可兌換限量手工切片糖果，並參加精美禮品抽獎。

交通指引：捷運步行 10 分鐘，留意過馬路安全

雖然地下停車場已開放，但為免人潮壅塞影響心情，仍強烈建議搭乘大眾運輸：

捷運： 文湖線 東湖站 3 號出口，步行約 10 分鐘。

公車：「 東湖社區站」： 281、287、630 等路線（步行 1 分鐘）。

「東湖國小站」： 284、629、紅 2 等路線（步行 2 分鐘）。

特別提醒： 因一期、二期展區跨越道路，請民眾在往返時務必注意來車，安全賞櫻。

2026 樂活夜櫻季將持續至 2 月 22 日，這是一場結合了職人手藝、居民活力與生態理念的慶典。出發前，別忘了先到「花 IN 台北」官網查詢最新人潮狀況，享受最從容的春日夜色。

