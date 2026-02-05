內湖好市多消費5913元中千萬 高雄也有幸運兒中200萬

財政部公布114年11-12月統一發票中獎清冊，本期共誕生17名千萬富翁及20位200萬得主，其中有2位幸運民眾分別到高雄以及內湖好市多消費，就抱走大獎。

中獎者領獎期間自115年2月6日起至115年5月5日止。（圖／中天新聞）

根據財政部名單表示，該名幸運兒在內湖好市多消費5913元，即中了千萬發票，項目為物品；而另一位幸運得主則是在高雄店消費1119元就中獎200萬元，其項目為食品。

中獎清冊。（圖／財政部）

財政部提醒民眾，領獎期間自115年2月6日起至115年5月5日止，中獎人請於領獎期間攜帶國民身分證(非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代)及中獎統一發票，依代發獎金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領，逾期不得領獎。

廣告 廣告

中獎清冊。（圖／財政部）

延伸閱讀

北大通勤族福音！ 跳蛙公車「接駁頂埔站」2/9起增開班次

出國玩帶食品回台轉賣 一年開罰逾366萬元

不吃藥也能逆轉糖尿病？67歲男靠「211餐盤+超慢跑」血糖達標