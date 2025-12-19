內湖小王19刀刺死人妻！法庭吟詩、炫耀「對我死心塌地」 國民法官重判無期徒刑

宿世新去年當街刺死蔡姓人妻。李依璇攝

53歲宿姓男子與已婚蔡女交往，不滿對方欲分手，去年11月25日持彈簧刀前往內湖瑞光街與蔡女談判，朝她連刺19刀，刺穿右心房、肝臟，連腸子都被扯出，蔡女送醫不治。士林地檢署依殺人罪起訴，士林地院國民法官今（19日）下午依殺人罪重判他無期徒刑。宿男聽到判決結果面無表情，被害人家屬則是當場落淚，欣慰相擁。

士院國民法官法庭本週連續5天開庭，由審判長蔡守訓，2名陪席法官郭書綺、梁志偉及6名國民法官參審，今下午評議後宣判，宿男依殺人罪判無期徒刑，褫奪公權終身，扣案彈簧刀沒收。

廣告 廣告

審判長蔡守訓上午辯論終結前詢問宿男是否還有話要陳述？宿男當庭表示，被害人交往期間「她真的很愛我」，甚至提到兩人曾一起購買大型紅色充氣泡澡池，被害人還曾穿著情趣內衣與他玩水，並反問：「如果她真的不喜歡我，還會來跟我一起玩嗎？」

宿男形容兩人是「兩顆驕傲的心」，誰也不願意退讓，並指控被害人「腳踏兩條船」，稱對方不願意離婚，「不願意下船」，而他自己「也不願意跨上那條船」，兩人就是互相嘴砲，「一直說分手，卻又一直聯絡」。

宿男還提及，被害人曾多次詢問兩人之間究竟是什麼關係，他當時引用楊慎《臨江仙》的詞句回應，「是非成敗轉頭空」，並問對方是否知道下一句，「我只跟她說『一壺濁酒喜相逢，古今多少事，盡付笑談中』。」

因死者丈夫、女兒都在庭上，蔡守訓再問他，「你講20分鐘，有沒有什麼要跟死者家屬說什麼？」宿男回應稱，「我真的錯了，真的不願意，真的『是非成敗轉頭空』，我都輸了。」

此時，被害人女兒一度情緒難以承受，起身離開法庭。死者家屬則在庭中悲憤表示，「不一定要判死刑，但一定要關到死。」



回到原文

更多鏡報報導

「殺人都不一定死刑」內湖人妻19刀開膛剖肚 女兒手寫信哀問：媽媽憑什麼要被殺

起底／李俊良接地氣帶得動年輕警 卻讓福德所「被團滅」連累小18歲嫩妻

千人癱瘓法院／幣想首腦洗錢23億竟1個月換9律師 法院批辯護人「洩密串證」罕見限制律見