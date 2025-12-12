內湖屢測全台最高溫 林得恩：人為熱島效應

歐洲聯盟氣候監測機構哥白尼氣候變化服務指出，今年全球平均溫度升高，氣象專家林得恩也注意到一件事，那就是位於台北市的內湖區，今年多次測得全台最高溫，其原因可能與「人為熱島效應」息息相關。

（示意圖／Pexels）

歐洲聯盟氣候監測機構哥白尼氣候變化服務提到，今年1月至11月全球平均氣溫上升攝氏1.48度，是有紀錄以來全球氣溫第二高的一年，林得恩分享，這已造成氣候不穩定，使得暴風雨、洪災及其它極端天氣災害更加猛烈和頻繁。

廣告 廣告

以台灣為例，今年10月月均溫已創下1951年以來同期最高，9月月均溫也創下過去70餘年來的第三高，整個秋季的平均氣溫更高達攝氏26.5度，也同步創下歷史新高；不只高溫屢破紀錄，而且，炙熱的延時還明顯拉長。

林得恩也提到，台北內湖測站，今年就多次測得全台最高溫，像是10月5日的38度，他認為，內湖位於台北盆地東北角低窪區，四周被山包圍，白天太陽輻射使地面加熱，暖空氣上升後被山勢阻擋，熱氣難散，加上內湖科技園區建築密度極高，大量混凝土與柏油路面蓄熱，白天吸收太陽輻射，夜間釋放能量，持續加劇升溫，「人為熱島效應」遠遠勝於周邊山區。

林得恩提到，面對不斷惡化的「熱島效應」，相關技術已在國際間行之有年，像是將傳統窗戶汰換為低輻射玻璃（Low-E Glass），可以有效阻擋高達數十個百分點的紅外線熱輻射，或是採用「涼屋頂」（Cool Roof）技術，透過在屋頂表面塗佈高太陽反射率（Solar Reflectance）的特殊塗料，能將高達85%以上的太陽熱能反射回大氣層。

延伸閱讀

防車手搞鬼！ATM「戴口罩、安全帽」恐領不到錢 特定機台試行

請「AutoReserve」訂位被吃錢！ 必比登餐廳疾呼有詐別上當

「肩膀痛半年」竟確診肺癌末期 醫警告癮君子要小心