內湖後備輔導中心遭滲透？林秉宥揭訊息群組充斥「中共大外宣」：不要拿納稅錢為虎作倀

民進黨新北市議員林秉宥昨發文揭露，國防部後備指揮部轄下的內湖後備輔導中心的工作群組充斥中國大外宣材料，當中的成員全都是軍人，是有人看不下去才向他爆料，直言「台灣人的確是應該緊張一點」。林秉宥今（30日）上電台節目《新聞放鞭炮》指出，即是有這種人存在，中國才認為恐嚇台灣人民很容易、軍演有效。他呼籲，在面臨來自中國那麼大的壓力的時刻，不要去為虎作倀，「說實在的，這個就是為虎作倀」，人民拿納稅錢付給這些後備軍人，也是期待他們保家衛國。

廣告 廣告

林秉宥表示，中共可能想複製當時俄羅斯在烏克蘭的作為，那時烏克蘭政府和社會很親俄、被滲透得很嚴重，親俄勢力也在把持國會，讓俄國認為入侵能一觸即潰，結果相反。



林秉宥提到，昨天有揭露軍方後備部隊單位「內湖後備輔導中心」的訊息群組流傳大量中國大外宣、假資訊，裡面有130個幹部，當中不是路人甲，都是具有後備軍人資格才會進到訊息群組裡。



林秉宥說，不僅有大外宣短影音，還有諷刺賴清德、川普的AI內容，甚至是徐巧芯罵中央獨裁的影片，各種醜化資訊，傳播這些的人都是軍人，是國防部後備指揮部下面的機關，今天即是有這種情況才讓中國有底氣，認為台灣內會響應此類事情的人很多。



林秉宥批評，「就是因為有這種人在傳這些訊息，中國也覺得說他們這些工作做得很成功，可以很容易恐嚇到台灣人民，當然就會覺得做這些事情（指軍演）是有效的。」



對此，林秉宥也說，國防部反應很快，在他揭露後馬上做處理，平常那種封閉群組，國防部不可能一個個查，後來也在群組內宣導群組是後備連繫工作用的，切勿發布行政不中立訊息，也把很多人踢出去，再做處置。



林秉宥說，在台灣面臨來自中國那麼大壓力的時刻，不要去為虎作倀，「說實在的，這個就是為虎作倀」，在揭露貼文下方有很多人表達心聲，說這些後備軍人也是拿納稅錢，付錢給他們是希望來保家衛國，怎麼還會去為中國吹噓、恐嚇台灣人民，質疑他們到底是哪一國的軍人。

(圖片來源：新聞放鞭炮、林秉宥臉書)

更多放言報導

「正義使命-2025」是臨時加戲！林秉宥喊話大家可以放心：關鍵的實彈射擊量、範圍不如裴洛西2022訪台

深入緬甸曾藏4000人電詐園區...林秉宥指那一帶皆由中國福建幫控制：與前陣子引發譁然的太子集團為同一系統