內湖怪人！公園隨機擄幼童「還打家長」 她嚇壞拍下背影

民眾控訴在內湖瑞陽公園，一名男子(左)企圖抱走幼童。翻攝Threads/abby_simplelife、Google Maps



恐怖隨機擄人！台北市內湖區昨天（2／9）發生一場驚魂，一對夫妻帶著幼童在瑞陽公園活動時，竟遭一名身材壯碩的男子，企圖抱走幼童，家長見狀趕緊保護，但竟被男子出手攻擊，爸爸與小孩都有傷勢。媽媽也立即追上前，並錄下男子背影，更放上網路要求大家幫忙。最後，領有身障手冊的男子，昨天稍晚也被巡邏警員逮捕歸案。

內湖分局表示，昨下午5時25分許接獲報案，指稱文德路22巷一帶的瑞陽公園發生疑似擄人與傷害案。初步調查，報案民眾當時正與丈夫陪同小孩在公園滑梯旁嬉戲，該名陌生男子無故靠近，並突然伸手拉扯小孩企圖抱走。家長當下反應迅速將孩子抱離，但男子仍持續跟隨並意圖再次動手。

該名涉嫌攻擊的康姓男子疑似患有精神疾病，警方證實康男領有身心障礙手冊，警訊後依妨害自由、傷害等罪嫌將移送，並經評估後強制送醫。

不過受害家長透過社群平台心有餘悸po文：「想到就覺得害怕，他被轉到精神病院，這種未爆彈讓我不知道該說什麼？」網友紛紛留言表示：「隨身攜帶防狼噴霧，尤其是帶小孩」「嚇死人！還好你們有保護好小孩」。

