內湖挨詐1200萬輕生母女 兒獲2車手判賠216萬

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

詐騙集團冒充知名YouTuber「柴鼠兄弟」的投資廣告，甯姓女子誤信廣告，點擊後加入LINE群組，投進畢生積蓄，又邀請曾姓女兒一起加入，陸續被騙走1200萬元，最後母女2人雙雙輕生，甯女的曾姓兒子向5名車手求償461萬元；李姓、滕姓、黃姓車手與曾男達成和解，士林地院判准鄭姓、顏姓車手賠償216萬元。

判決指出，詐欺集團在社群網站臉書投放冒名投資網紅YouTuber「柴鼠兄弟」之投資教學不實廣告，甯女見該廣告後依「柴鼠兄弟」指示加入「丁雅如」、「騰達-在線營業員」等LINE群組，並依指示下載「長紅E點通」App，再依詐欺集團要求面交投資款。

鄭姓車手於113年8月5日17時35分許前往臺北市內湖區內湖路1段285巷巷口，冒稱是騰達投資股份有限公司專員，向甯女收取200萬元；顏姓車手則於113年9月10日18時41分許前往臺北市內湖區內湖路1段285巷巷口，向甯女冒稱係騰達公司專員，收款16萬元。

之後尚有李姓、滕姓及黃姓車手以相同模式分別向甯女收款50萬元、55萬元及140萬元。5名車手取得款項後再轉交給擔任收水之詐騙集團不詳成員，以此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿該等款項之去向。

曾男起訴主張，5名車手造成其受有合計461萬元之損失，應依民法規定對原告負連帶賠償責任。

士林地院審理認為，鄭、顏2人雖受僱同一詐團，但無法證明2人有意思聯絡或行為關連，亦難認定相互幫助，因此僅需就個人經手款項負責。士林地院判決鄭男應給付200萬元，顏男應給付16萬元。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

