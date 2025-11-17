內湖服裝設計工廠意外！員工手指遭機器捲入受傷

彰化縣 / 綜合報導 彰化市中華西路一棟住宅大樓16日清晨發生火警，火勢一度相當猛烈，擋住大樓出入口，民眾無法逃生，陸續救出17名受困的住戶，還好都無生命危險，警方初步了解起火點，是停放在騎樓的機車，附近鄰居透露，發生火災前有聽到爭吵聲，而監視器畫面曝光，當時一台車開進巷弄，一名女子下車滑手機，5分鐘後就發生火警，但過程並沒有人吵架，詳細的起火原因還有待調查釐清。 大樓的騎樓竄出橘色火光，火勢相當猛烈，伴隨濃濃黑煙，火警就發生在16日清晨，彰化市中華西路一棟住宅大樓，當時住戶都在睡夢中，附近鄰居透露，在半夜聽到疑似爭吵聲，不久後，騎樓機車就起火燃燒，監視器畫面也曝光，凌晨3點40分，一輛車開進巷弄，一名女生下車滑手機後離開，3點45分大樓就起火，不過沒有拍下有人吵架。附近鄰居說：「我起來就看到二樓在打火，這樣子。」火警發生的突然，當時住戶都在睡夢中，加上濃煙從騎樓沿著樓梯向上竄，正在住戶猶豫，要不要往樓下跑時，火場外的消防員，依照火場逃生口訣，小火快逃濃煙關門，消防人員第一時間，要住戶待在屋內。後續每個樓層搜索，總共救出17名住戶，嗆傷送醫，還好都沒有生命危險。彰化消防分隊長楊師融說：「因為火的部分只有在一樓，只有煙的部分有向上竄的情形，請他們先把窗戶關起來，到房間之後盡量拿毛巾把門縫窗戶縫去做塞住，不要讓煙進到房間裡面。」停放在一樓騎樓的機車，不明原因起火燃燒，有沒有可能是遭縱火，但從監視器畫面，並沒有看到有人吵架，詳細的起火原因，還要調查釐清。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前