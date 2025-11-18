內湖極限運動場 打造4主題區

內湖休閒運動公園極限運動場。(台北市衛工處提供)

記者王誌成∕台北報導

極限迷看過來！歷經九個月整修的內湖休閒運動公園於今年十月正式對外開放，備受矚目的極限運動場也強勢回歸！全新打造的碗池區、拋台區、抱石區及新手區四大主題區域，提供滑板、極限直排輪及ＢＭＸ單車愛好者專業練習場域，成為培育極限運動人才的重要基地。

內湖污水處理廠長陳長佑表示，極限運動近年蓬勃發展，內湖休閒運動公園自民國九十三年建置以來，深受玩家喜愛，總能看見極限運動玩家們在場上翻轉、飛躍的精彩身影。因應此次改造工程，衛工處舉辦多場工作坊與設計說明會，廣納使用者意見，將極限運動場全面升級。

台北市極限運動協會理事長成尚哲表示，二十年來，這片場地見證了無數年輕人的成長與夢想。如今的翻新，不只是硬體升級，更是一種象徵──象徵台北願意用城市的空間，擁抱極限運動、擁抱年輕世代。