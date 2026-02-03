內湖死亡車禍！保全開車左轉撞倒行人 誤踩油門暴衝再輾害命

社會中心／陳韋劭報導

吳姓男子肇事撞倒行人，又誤踩油門暴衝。（圖／翻攝畫面）

台北市內湖區昨天（2日）晚間9時許發生一起死亡車禍，吳姓男子（48歲）開車行經康寧路一段左轉255巷口時，撞上正在穿越馬路的陳姓男子（39歲），疑因緊張誤踩油門，又再輾過陳男，還暴衝撞上路邊6輛機車，陳男經送醫急救不治。

警方指出，2日晚間9時許獲報，康寧路一段一處巷口發生車禍，從事保全的吳男開車上班行經康寧路一段往北向行駛，左轉康寧路一段255巷時，不慎撞上走在行人穿越道的陳姓男子。

吳姓男子肇事撞倒行人，又誤踩油門暴衝。（圖／翻攝畫面）

據了解，吳男開車撞倒陳男後，疑因太過緊張誤踩油門，不僅輾過已倒地的陳男，又再衝撞路邊6輛機車，民眾見狀連忙報案求助，警消人員獲報到場時，陳男因頭部受到重創，送醫前已無呼吸心跳，經急救仍不治。

警方表示，吳姓肇事駕駛酒測值為0毫克，他供稱因視線不良未注意到行人，也承認誤踩油門導致暴衝，全案將依過失致死罪嫌移送法辦。

