內湖母女被騙1200萬輕生！兒怒告車手 判賠出爐

詐騙集團害人家破人亡，台北內湖2024年有一對母女因誤信詐騙集團假冒知名投資型YouTuber「柴鼠兄弟」的投資廣告，陸續投入新台幣1200萬元最後血本無歸，還遭指責與嘲笑，最終雙雙輕生，家屬事後對車手提起民事求償，法院判賠216萬元。

誤信假投資廣告 母女痛失積蓄

根據判決書內容，事件發生在2024年，詐騙集團在臉書投放冒名投資YouTuber「柴鼠兄弟」的投資教學不實廣告，受害婦人看到廣告後加入假投資群組，下載投資App「長紅E點通」，並依對方要求面交投資款項，其中一名車手A假冒騰達投資公司專員，在台北市內湖區向受害婦人收取200萬元，另一名車手B則於同年9月10日，以相同手法向受害婦人收取16萬元。

後續還有多名車手向母女倆收取50萬元、55萬元、140萬，先後投入共1200萬元，直到發現無法出金才驚覺被詐騙，背負龐大經濟壓力，還承受來自外界的指責與嘲笑，最終於內湖住處輕生，留下家屬無限悲痛。

家屬提告求償 法院判賠216萬元

婦人的兒子事後提告兩名遭逮捕的車手，主張兩人同屬詐騙集團成員，應依民法第184條、第185條規定對母女所受損失負連帶賠償責任，求償461萬元。不過法院審理後指出，無法認定兩名車手同屬同一詐騙集團，因此不成立連帶賠償責任。合議庭判決其中一名車手賠償200萬元，另一名車手賠償16萬元，合計216萬元，其餘請求均駁回。

