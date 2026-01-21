內湖母女遭詐1200萬輕生亡！兒告2車手求償461萬 法院僅判賠216萬

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

台北市內湖區一對母女，因為誤信假投資遭詐騙1200萬元，崩潰下走上絕路身亡，曾姓兒子事後提告鄭姓、顏姓2名車手，求償461萬元。士林地方法院審理後，僅就實際取款論責，判鄭姓、顏姓2名車手分別賠償200萬、16萬元，其餘駁回，全案可再上訴。

士林地院審理後，判決鄭姓、顏姓2名車手分別須賠償曾男200萬元、16萬元。（圖／翻攝google maps）

判決指出，該詐騙集團先在臉書投放冒名投資網紅的不實廣告，標榜穩定獲利、專人指導等。甯姓母親與女兒點擊廣告後，依指示加入LINE好友帳號，並下載虛設的投資App，誤信畫面中顯示的帳面獲利數字與對方話術。詐騙集團之後以「資金交割」、「提升投資等級」等理由，要求甯姓母女不要透過銀行轉帳，改以「面交現金」的方式投入資金，並派遣所謂的「投資專員」出面取款，藉此規避金融監管、製造金流斷點。

廣告 廣告

鄭姓車手於前年8月5日下午5時35分許，向甯母自稱是投資公司專員，當場收取現金200萬元；顏姓車手則於同年9月10日晚間6時41分許，以相同手法、在同一地點，再向甯母收取現金16萬元。此外，有多名車手也分別向甯母與女兒收取50萬元、55萬元、140萬元等款項。甯姓母女前後投入的資金累計超過1200萬元，直到無法提領出金，才驚覺遭到詐騙。2人發現多年積蓄付諸流水後，承受沉重的經濟壓力與心理負擔，最終於前年12月輕生身亡。

甯姓母親的兒子曾男事後提起民事訴訟，主張多名車手同屬詐騙集團成員，應依《民法》共同侵權行為的規定，對母女所受損失負連帶賠償責任，實際請求金額461萬元是多名車手向被害人面交收取的款項總和，並請求法院判令被告等人負連帶賠償責任。

不過士林地院審理後認為，雖可認定鄭姓、顏姓2名車手確實參與詐騙集團並實際收款，但現有證據不足以支持車手間有「共同侵權行為」，判決鄭姓、顏姓2名車手僅須就各自參與的收款行為，負擔個別賠償責任，分別須賠償曾男200萬元、16萬元。

◎《FTNN新聞網》關心您：再給自己一次機會！

自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）

生命線：1995、張老師專線：1980。

更多FTNN新聞網報導

北市茗香園老闆涉洗錢「3年轉259億」！內湖機房被攻堅、查扣逾1.3億

沒買東西信箱卻收到「訂單完成通知」！他點1鍵慘被騙走170萬

銀行寄交易通知！他驚覺遭盜刷按下「取消交易」出事了 網：詐騙集團又進化

