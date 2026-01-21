內湖母女遭詐1200萬輕生租屋處雙亡！2車手得賠「他」216萬

內湖母女遭詐騙輕生，警方逮捕多名涉案車手。資料照

台北市內湖甯姓婦人因誤信詐騙集團冒充知名理財YouTuber「柴鼠兄弟」的投資廣告，遭騙光積蓄1200萬，因自責拖累擔任會計師的曾姓女兒，母女倆於同年12月雙雙走上絕路。甯婦的曾姓兒子事後向涉案車手提告求償，士林地方法院日前審結，判決鄭姓、2名車手須賠償經手取款的216萬元。

回顧這起案件，詐騙集團在臉書投放虛假投資廣告，冒用網紅「柴鼠兄弟」名義，誘騙甯姓婦人加入LINE群組並下載名為「長紅E點通」的假投資App。詐騙集團謊稱投資獲利豐厚，指示甯婦多次面交鉅款。

根據判決書指出，甯婦遭詐騙集團鎖定後，鄭姓車手鄭於2024年8月5日前往內湖區內湖路一段巷口，假冒投資公司專員向甯婦收取200萬元；另一名顏姓車手則於同年9月10日，在同一地點取款16萬元。其餘款項則由李姓、滕姓及黃姓車手分批取走（此3人已與家屬達成和解）。

然而，甯婦投入畢生積蓄後發現是一場空，總財損高達1200萬元。因不堪龐大債務壓力與自責，甯婦與同樣背負壓力的會計師女兒於2024年12月8日輕生離世。

甯婦的曾姓兒子強忍悲痛，針對尚未和解的鄭、顏兩名車手提起損害賠償訴訟，主張兩人身為詐欺集團成員，應與其他共犯就原告請求的461萬元範圍內負連帶賠償責任。

士林地院審理後認為，鄭、顏兩人雖受詐騙集團指使擔任車手，但兩人是分別在不同時間、依上游指示前往取款，現有證據無法證明兩名車手之間，或與其他已和解的車手之間有直接的「意思聯絡」或「行為關連」。法官認定，在無法證明車手們彼此串謀的情況下，兩人僅需就「個人實際經手」的款項負責，不需對整個集團造成的總損害負連帶責任。

法院最終判決，鄭男應賠償原告200萬元、顏男應賠償16萬元。全案仍可上訴。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



