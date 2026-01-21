內湖母女遭騙1200萬輕生 兒告車手討詐款！法院判賠216萬

【記者謝亞庭／台北報導】台北市內湖區一位甯姓婦人及其曾姓女兒，2024年間因誤信詐騙集團遭詐1200萬元，2人前往內湖分局港墘所報案，後續製作筆錄時卻遇員警嘲諷「還活著喔？」等語，導致母女倆悲憤輕生。甯母逝世後，其子曾男也分別向鄭姓、顏姓車手提告求償，試圖討回母親生前被騙走的款項，案經士林地院審理，一審各判賠200萬元、16萬元，仍可上訴。

事件緣於2024年間，在便當店上班的55歲甯母及擔任會計的28歲曾女，因誤信冒名為理財網紅「柴鼠兄弟」的詐騙集團成員，並在遭詐1200萬元後才驚覺受騙，又因報案遇備勤員警冷嘲熱諷，最終導致2女輕生悲劇。

甯母逝世後，其子曾男提起民事訴訟求償，欲討回母親生前遭騙款項。曾男主張，甯母曾於2024年8、9月間，與該詐團車手鄭維仁、顏春男會面，前後交付所謂「投資款」200萬元及16萬元。

另有3名車手使用相同詐術，分別向甯母收款50萬元、55萬元及140萬元，導致甯母受有合計461萬元損失。

不過，由於全案5名車手中，僅鄭姓、顏姓2人未與曾男達成和解，曾男因此依《民法》共同侵權行為規定，要求鄭、顏負連帶賠償責任給付461萬元。

案經士林地院審理，法官認為，《民法》所規範的共同侵權行為，須由數人共同針對同一損害，有主觀上的意思聯絡或客觀行為關連。

經查，鄭姓、顏姓車手確實曾向甯母收款，但尚無證據指出鄭、顏與其他車手有犯意聯絡，或在收款時有何相互利用及互助的行為，自然不能要求鄭、顏為其他車手負連帶賠償責任，一審各判賠200萬元、16萬元，仍可上訴。

